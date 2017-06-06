Постпреды стран Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма

Постоянные представители стран Европейского Союза при Совете ЕС согласовали продление экономических санкций против Крыма на год. Решение должен утвердить Совет ЕС.

Как передает УНИАН со ссылкой на представителей Совета, окончательное решение может быть принято 19 июня 2017 года.

Срок пока еще действующих санкций истекает 23 июня 2017 года.

Санкции включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, в частности туристических. Европейским морским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций, напоминает «Лента.ру».

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, ограничено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах. ЕС запретил своим предпринимателям все виды торговой деятельности с Крымом, если сделки не оформляются через украинскую таможню. Кроме того, ЕС запретил выдавать визы жителям Крыма в консульских учреждениях европейских стран, расположенных на территории РФ.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона проголосовали за это решение. Практически сразу же США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели первый пакет санкций. Эти страны, как и Украина, отказались признать итоги плебисцита, настаивая на возвращении полуострова.