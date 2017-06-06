Новый «сноуден» США – снова женщина

Минюст США арестовал 25-летнюю сотрудницу подрядной организации Пентагона, якобы раскрывшую «секретные материалы» о вмешательстве хакеров из России в американские выборы. [Фонтанка.Офис] опросила «американиста» и «технаря» в попытке понять, что это было: технический сбой в защите данных АНБ или «человеческий фактор».

25-летняя Риэлити Виннер работала в компании Pluribus International Corporation, это компания-подрядчик Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В сообщении на сайте ведомства говорится, что девушку приняли на работу в феврале этого года, и она получила допуск к информации с грифом «совершенно секретно». В мае Виннер «распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя», – следует из пресс-релиза минюста США. По данным ведомства, рассекреченный документ – это отчет, который потом был использован в докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности о «хакерских атаках из Москвы» с целью повлиять на выборы президента США в 2016 году. Также сообщается, что отчет девушка передала одному из СМИ. Позднее стало известно, что часть доклада была опубликована сетевым изданием The Intercept, позднее источник CNN подтвердил подлинность утекшего документа.

Меж тем сайт WikiLeaks уже объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию о человеке, который разоблачил тайного информатора СМИ Риэлити Виннер. По данным WikiLeaks, неизвестный работник издания The Intercept передал властям распечатку секретного документа, которую она сделала, что позволило вычислить женщину.

«История в США с российским хакерством уже явно затягивается, – считает заведующая сектором внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева. – Я каждый раз жду, что они остановятся, но новая волна смывает еще, уже и аресты пошли». Причем, как отмечает Виктория Журавлева, Риэлити Виннер нельзя назвать первым гражданским специалистом, попавшим в ситуацию, когда государство выбирает безопасность, и любая утечка информации ведет к «незамедлительным мерам». «Сноуден тоже был гражданским специалистом на тот момент, несмотря на то, что раньше служил, – напоминает Виктория Журавлева. – И в целом для США сейчас это очень сложный вопрос. С одной стороны, есть свобода информации, а с другой – очень жесткий закон об информации не для общественного распространения. Идет явная волна со стороны либеральной части общества за расширение доступа к такой информации. И в выборе между безопасностью государства и правом общества знать баланс в последнее время смещается в сторону общества. А государство стоит на других позициях». Поэтому преступление ли передача информации СМИ или гражданский шаг – зависит даже не от юриспруденции, а от занимаемой позиции. «Каких-то массовых акций протеста в ее поддержку пока не видно, – отмечает Виктория Журавлева. – Хотя пока информация не сильно раскручена, и американское общество ее еще не уловило». По словам Виктории Журавлевой, американская пресса пишет об аресте Виннер, но скорее в режиме информирования. Однако «если тема включится в поток всеобщей антироссийской истерии, то она может стать маленькой сенсацией», – не исключает Виктория Журавлева.

При этом «технари» уверяют, что этот «слив» не представляет из себя каких-то сложных сетевых манипуляций. Как уверен Михаил Климарев, телеком-блоггер, директор «Freeely Wi-Fi Russia» (компания занимается разработкой телеком-обрудования и софта – прим. ред.), никакие существующие системы защиты не могут уберечь от простых действий при современном развитии электроники. «Записать на флешку и вынести, – разводит руками Михаил Климарев. – А доступ к документации имеют и технические специалисты, причем не самого высокого ранга. Кто-то же должен этим делом заниматься».

При этом эксперты не видят какого-то ущерба, которое могло понести государства после «слива» информации о хакерах. «Это не та информация, которая могла привести к новым взломам, к новым хакерским атакам и т.д., – считает Виктория Журавлева. – Она скорее проинформировала, что такое было. Дело пограничное. Она сделала то, что обычно делают журналисты. И она скорее всего попала в волну расследований и истерии по поводу снижения уровня безопасности и возможности взломов, которая началась с лета прошлого года».

И по словам Климарева, в «деле Виннер» нет «техники», а есть «социальная инженерия, политика и внутренние разборки». Например, чтобы отправить тысячу «фишинговых» писем, взламывающих компьютеры, потребуется минут пять. И это работа для одного человека. «Но до этого, и это уже работа аналитиков, надо найти конкретных адресатов, – уточняет Михаил Климарев. – И провести подготовительную работу – что любит человек, что не любит, какими вещами пользуется. Сейчас хакеры не занимаются тем, что ломают код. Как правило, это социальная инженерия. Надо знать человека и понять, с какой вероятностью он кликнет по той или иной ссылке». По словам Климарева, чистый пример социальной инженерии – «нигерийские письма». Когда приходит письмо о якобы полученном наследстве от неведомого зарубежного родственника. «Жадность, страх и тщеславие – работают», – констатирует Михаил Климарев.

Доподлинно неизвестно, какое чувство двигало Риэлити Виннер, но в случае обвинительного приговора ей грозит до 10 лет тюрьмы. «Это не охота на ведьм, это продолжающееся противостояние государства и общества, и такие люди периодически будут появляться, – уверена Виктория Журавлева. – Просто сейчас это совпало с тематикой. И с заявлениями Путина американской прессе». О том, что Россия на государственном уровне не занимается хакерской деятельностью и не поддерживает хакеров, президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных агентств на Петербургском международном экономическом форуме. И вообще российский лидер говорил, что повлиять на президентские выборы в США в 2016 году могли сами американские хакеры, патриотически настроенные.

«Американским СМИ удалось создать негативный образ России, Путину не особо верили, – говорит о реакции в прессе США Виктория Журавлева. – Хотя он молодец, что разговаривает. Другого способа изменить ситуацию нет. Но пока это не работает».

Кстати, «не работает», по словам Михаила Климарева, и российская система защиты безопасности в сравнении с опытом США. «Все эти кибер-войны – это война интеллектов, а интеллект – это люди, – поясняет свою мысль Михаил Климарев. – И чем больше людей вовлечено в процесс, тем больше вероятность сильной позиции. И у США здесь более выгодная позиция, потому что все основные технологические компании находятся в США, там больше денег в это вовлечено. США на сегодня технологический лидер. Но им наступает на пятки Китай, а Россия уступает значительно в этом направлении. Это надо признать». По словам Михаила Климарева, немаловажную роль в наращивании этого отставания играют и последние законодательные инициативы. «Вы злодей и пытаетесь связаться с другим злодеем, – приводит конкретный пример эксперт. – Вы заведомо знаете, что ваш телефон прослушивается. Вы будете по нему звонить? А у нас на всю Россию заявляют, что вся информация, передаваемая по сетям, будет записываться и храниться по пол года. Вы злодей, я напомню. Вывод: «пакет Яровой» не только не поможет безопасности страны, но и навредит ей».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».