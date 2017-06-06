Новый «сноуден» США – снова женщина

Еще
19:54 06.06.2017
Пришлите свою новость!
19:44
«Фонтанка» за 60 секунд – 6 июня
19:38
Постпреды стран Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма
19:34
ФСБ продлила следствие по делу о хищениях в ГМЗ «Петергоф»
19:11
Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением
19:03
Рейс «Победы» из Ростова в Петербург садился в Москве из-за подозрительных шумов
18:58
Microsoft отвергает обвинения "Лаборатории Касперского" в недобросовестной конкуренции
18:48
Защита Баснер: Коллекционер брал на себя все риски, покупая поддельную картину
18:37
Полиция квалифицировала как теракт нападение у собора Нотр-Дам
18:32
Редактор антимигрантского издания заочно арестован в Хельсинки
18:24
Инфляция в России достигла 4,1% в мае
18:16
"Квадрат.ру": В мае в Петербурге введено в эксплуатацию 111 домов
18:03
У Нотр-Дам-де-Пари полицейские стреляли в мужчину с молотком
17:59
Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли на учения в море
17:46
Ремонт Московского шоссе: грядут новые ограничения
17:35
Лавров пригрозил Киеву визовым режимом
17:34
После похода в полицию обнальщик закопал обнальщика
17:27
Спрос на "Аллегро" за год вырос на треть
17:12
Дело петербуржца, убившего соседа и его жену, передано в суд
17:04
На Суворовском - тяжелое ДТП с байкером и большая пробка
16:54
Ректор Бачевский просил выпустить его под подписку, опасаясь за общественный порядок в Петербурге
16:50
Посол США в РФ: Договоренности о встрече Путина и Трампа нет
16:45
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли 4 медали на турнире в Москве
16:41
«Ленэнерго» заплатило более 70 млн рублей за неподключенный «Красный Бор»
16:37
Читатели: На АЗС в Иматре устроили распродажу книг про Гитлера и СС
16:32
На Мойке появилось еще два региональных памятника
16:28
Каррера продлил контракт со "Спартаком"
16:16
Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
16:11
Полковник ГУСБ Тимченко проведет под стражей все лето
15:58
Бомбу на Балтийском вокзале не нашли
15:52
Голикова: Январскую выплату в 5 тысяч рублей сводит на нет реальное снижение пенсий
15:44
ФК «Зенит» вернулся в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира
15:39
Почти пять миллионов для бюджета Петербурга пропали в «Красном треугольнике»
15:32
Nissan Patrol покинул российский рынок
15:18
В Лондоне подтвердили работу одного из террористов в службе безопасности метро
15:13
На Балтийском вокзале ждут ОМОН
15:08
Петербургский центр рассеянного склероза готовится к переезду в новое здание
15:04
Путин предложил ввести присягу для новых граждан России
14:51
Экс-арендатор «Генерала Ватутина»: Лайнер изменил курс по решению собственника
14:44
Сарсания: Новосельцев едет на первый сбор "Зенита", но может уйти
14:31
Порт Ростова-на-Дону не намерен впускать круизный лайнер «Генерал Ватутин»
14:18
Финны выкупили проект San Gally Park на Лиговском
14:09
Барсукову присудили 15 тысяч евро за плохое лечение в «Матросской тишине»
13:58
Украинский круизный лайнер изменил курс и идет в Россию
13:56
Комитет по транспорту Петербурга: Российские права получили 224 шофера-иностранца
13:47
Шойгу проверил, как модернизируют завод, выпускающий баллистические ракеты для подлодок
13:42
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
13:38
На Лёни Голикова во время испытаний забил гейзер
13:32
Песков прокомментировал слова Пенса о российской угрозе
13:27
У россиян на границе с Финляндией за выходные изъяли 222 кг продуктов
13:21
В Госдуме задумались об общероссийском проекте реновации‍
13:10
Петербуржец разбил руками чужой «Мицубиши» на глазах у полиции
13:05
Мантуров: Малоимущие получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки
13:04
ФСБ решает вопрос об задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков
12:56
Из-за куражившегося эксгибициониста в «Галерее» добавят камер
12:41
На Гражданском пенсионеры выпрыгнули из окна над горящей квартирой
12:20
Люди в форме отобрали у петербуржца в Москве семь миллионов
12:16
Курсанта Военно-медицинской академии задержали со 155 пакетиками наркотика
12:13
Петербургские автозаводы приостановят работу на лето
12:04
Яхтенный мост закрыт до Кубка конфедераций
11:59
Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией
11:53
В Финляндии будут судить россиянина, доставившего в страну 60 нелегалов
11:47
ВТБ24 начал продажу нового выпуска гособлигаций для населения
11:36
ГУ МВД: О сбоях в выдаче международных прав петербуржцев предупреждали
11:32
EKE приобрела площадку под девелопмент на Лиговском
11:26
«Гражданский проспект» открыт после проверки
11:22
Интерпол нашел вербовщика из Таджикистана в Петербурге
11:17
WikiLeaks объявил награду за разоблачителя информатора СМИ
11:06
Чехия приостановила прием беженцев по квоте ЕС
10:47
У Казанского собора вспенился фонтан
10:42
Замминистра Украины предложил ввести диктатуру в стране
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
06.06.2017 19:36
0 Комментариев

Новый «сноуден» США – снова женщина

Минюст США арестовал 25-летнюю сотрудницу подрядной организации Пентагона, якобы раскрывшую «секретные материалы» о вмешательстве хакеров из России в американские выборы. [Фонтанка.Офис] опросила «американиста» и «технаря» в попытке понять, что это было: технический сбой в защите данных АНБ или «человеческий фактор».

25-летняя Риэлити Виннер работала в компании Pluribus International Corporation, это компания-подрядчик Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В сообщении на сайте ведомства говорится, что девушку приняли на работу в феврале этого года, и она получила допуск к информации с грифом «совершенно секретно». В мае Виннер «распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя», – следует из пресс-релиза минюста США. По данным ведомства, рассекреченный документ – это отчет, который потом был использован в докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности о «хакерских атаках из Москвы» с целью повлиять на выборы президента США в 2016 году. Также сообщается, что отчет девушка передала одному из СМИ. Позднее стало известно, что часть доклада была опубликована сетевым изданием The Intercept, позднее источник CNN подтвердил подлинность утекшего документа.

Меж тем сайт WikiLeaks уже объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию о человеке, который разоблачил тайного информатора СМИ Риэлити Виннер. По данным WikiLeaks, неизвестный работник издания The Intercept передал властям распечатку секретного документа, которую она сделала, что позволило вычислить женщину.

«История в США с российским хакерством уже явно затягивается, – считает заведующая сектором внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева. – Я каждый раз жду, что они остановятся, но новая волна смывает еще, уже и аресты пошли». Причем, как отмечает Виктория Журавлева, Риэлити Виннер нельзя назвать первым гражданским специалистом, попавшим в ситуацию, когда государство выбирает безопасность, и любая утечка информации ведет к «незамедлительным мерам». «Сноуден тоже был гражданским специалистом на тот момент, несмотря на то, что раньше служил, – напоминает Виктория Журавлева. – И в целом для США сейчас это очень сложный вопрос. С одной стороны, есть свобода информации, а с другой – очень жесткий закон об информации не для общественного распространения. Идет явная волна со стороны либеральной части общества за расширение доступа к такой информации. И в выборе между безопасностью государства и правом общества знать баланс в последнее время смещается в сторону общества. А государство стоит на других позициях». Поэтому преступление ли передача информации СМИ или гражданский шаг – зависит даже не от юриспруденции, а от занимаемой позиции. «Каких-то массовых акций протеста в ее поддержку пока не видно, – отмечает Виктория Журавлева. – Хотя пока информация не сильно раскручена, и американское общество ее еще не уловило». По словам Виктории Журавлевой, американская пресса пишет об аресте Виннер, но скорее в режиме информирования. Однако «если тема включится в поток всеобщей антироссийской истерии, то она может стать маленькой сенсацией», – не исключает Виктория Журавлева.

При этом «технари» уверяют, что этот «слив» не представляет из себя каких-то сложных сетевых манипуляций. Как уверен Михаил Климарев, телеком-блоггер, директор «Freeely Wi-Fi Russia» (компания занимается разработкой телеком-обрудования и софта – прим. ред.), никакие существующие системы защиты не могут уберечь от простых действий при современном развитии электроники. «Записать на флешку и вынести, – разводит руками Михаил Климарев. – А доступ к документации имеют и технические специалисты, причем не самого высокого ранга. Кто-то же должен этим делом заниматься».

При этом эксперты не видят какого-то ущерба, которое могло понести государства после «слива» информации о хакерах. «Это не та информация, которая могла привести к новым взломам, к новым хакерским атакам и т.д., – считает Виктория Журавлева. – Она скорее проинформировала, что такое было. Дело пограничное. Она сделала то, что обычно делают журналисты. И она скорее всего попала в волну расследований и истерии по поводу снижения уровня безопасности и возможности взломов, которая началась с лета прошлого года».

И по словам Климарева, в «деле Виннер» нет «техники», а есть «социальная инженерия, политика и внутренние разборки». Например, чтобы отправить тысячу «фишинговых» писем, взламывающих компьютеры, потребуется минут пять. И это работа для одного человека. «Но до этого, и это уже работа аналитиков, надо найти конкретных адресатов, – уточняет Михаил Климарев. – И провести подготовительную работу – что любит человек, что не любит, какими вещами пользуется. Сейчас хакеры не занимаются тем, что ломают код. Как правило, это социальная инженерия. Надо знать человека и понять, с какой вероятностью он кликнет по той или иной ссылке». По словам Климарева, чистый пример социальной инженерии – «нигерийские письма». Когда приходит письмо о якобы полученном наследстве от неведомого зарубежного родственника. «Жадность, страх и тщеславие – работают», – констатирует Михаил Климарев.

Доподлинно неизвестно, какое чувство двигало Риэлити Виннер, но в случае обвинительного приговора ей грозит до 10 лет тюрьмы. «Это не охота на ведьм, это продолжающееся противостояние государства и общества, и такие люди периодически будут появляться, – уверена Виктория Журавлева. – Просто сейчас это совпало с тематикой. И с заявлениями Путина американской прессе». О том, что Россия на государственном уровне не занимается хакерской деятельностью и не поддерживает хакеров, президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных агентств на Петербургском международном экономическом форуме. И вообще российский лидер говорил, что повлиять на президентские выборы в США в 2016 году могли сами американские хакеры, патриотически настроенные.

«Американским СМИ удалось создать негативный образ России, Путину не особо верили, – говорит о реакции в прессе США Виктория Журавлева. – Хотя он молодец, что разговаривает. Другого способа изменить ситуацию нет. Но пока это не работает».

Кстати, «не работает», по словам Михаила Климарева, и российская система защиты безопасности в сравнении с опытом США. «Все эти кибер-войны – это война интеллектов, а интеллект – это люди, – поясняет свою мысль Михаил Климарев. – И чем больше людей вовлечено в процесс, тем больше вероятность сильной позиции. И у США здесь более выгодная позиция, потому что все основные технологические компании находятся в США, там больше денег в это вовлечено. США на сегодня технологический лидер. Но им наступает на пятки Китай, а Россия уступает значительно в этом направлении. Это надо признать». По словам Михаила Климарева, немаловажную роль в наращивании этого отставания играют и последние законодательные инициативы. «Вы злодей и пытаетесь связаться с другим злодеем, – приводит конкретный пример эксперт. – Вы заведомо знаете, что ваш телефон прослушивается. Вы будете по нему звонить? А у нас на всю Россию заявляют, что вся информация, передаваемая по сетям, будет записываться и храниться по пол года. Вы злодей, я напомню. Вывод: «пакет Яровой» не только не поможет безопасности страны, но и навредит ей».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26

Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно

Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
КЕЙ
06.06.2017 08:00

КЕЙ объяснил, что важно при выборе климатической техники

Современный рынок климатический техники отличается большим разнообразием устройств: от простейших моделей вентиляторов и масляных радиаторов до комплексных сплит-систем и систем климат-контроля «Умного дома».
КЕЙ
06.06.2017 08:00

КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров

Беспилотные летательные аппараты для фото- и видеосъемки (они же дроны или квадрокоптеры) стремительно набирают популярность у потребителей. Согласно прогнозам, рост массового рынка дронов до 2020 года составит 19% годовых.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Новый «сноуден» США – снова женщина
Как создать популярный телеграм-канал
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
КЕЙ объяснил, что важно при выборе климатической техники
КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров
Apple представили новый iMac, iPad и умную колонку
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене
Виталик Бутерин: Выгнать «волков» из системы блокчейн невозможно
Tele2 запускает услугу для пользователей навигаторов и мобильных карт
Новый «сноуден» США – снова женщина
Как создать популярный телеграм-канал
Виталик Бутерин: Выгнать «волков» из системы блокчейн невозможно
Госдума подбирается к Telegram
Эльдар Муртазин: «Возможно, мы сейчас в состоянии кибервойны»
Суды собрали коллекцию запрещенных сайтов
«Котлин» мирового программирования
Свидетели плоской Земли
Предохраняться надо
Плутовство «Ревизора»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением

«Собака.ру» наградила самых знаменитых людей Петербурга

ФСБ решает вопрос об задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
КЕЙ
06.06.2017 08:00
КЕЙ объяснил, что важно при выборе климатической техники
Современный рынок климатический техники отличается большим разнообразием устройств: от простейших моделей вентиляторов и масляных радиаторов до комплексных сплит-систем и систем климат-контроля «Умного дома».
КЕЙ
06.06.2017 08:00
КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров
Беспилотные летательные аппараты для фото- и видеосъемки (они же дроны или квадрокоптеры) стремительно набирают популярность у потребителей. Согласно прогнозам, рост массового рынка дронов до 2020 года составит 19% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
Tele2
05.06.2017 11:23
Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене
Tele2 обеспечила скоростным интернетом более половины станций столичного метро, став лидером по покрытию сети 4G в подземке.
Tele2
02.06.2017 18:02
Tele2 запускает услугу для пользователей навигаторов и мобильных карт
У Tele2 заработала новая услуга «Плюс навигация», которая позволяет частным и корпоративным абонентам пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.
КЕЙ
30.05.2017 08:00
КЕЙ ответил, какие процессоры в ноутбуках потребляют меньше всего энергии
Развитие современных ноутбуков и других носимых гаджетов во многом зависит от двух связанных друг с другом параметров — габаритов устройства и времени работы от аккумулятора без внешней подзарядки.
КЕЙ
25.05.2017 08:00
КЕЙ поможет с выбором робота-пылесоса
Бытовые роботы - автоматические устройства, способные функционировать практически без участия человека, пока что остаются относительной редкостью.
КЕЙ
23.05.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали о преимуществах и эволюции SSD-накопителей
Технология SSD накопителей, пришедшая на смену обычным жестким дискам, буквально за несколько лет стала новым стандартом для современного ПК.
КЕЙ
18.05.2017 08:00
КЕЙ сравнил популярные смартфоны ASUS ZenFone 3 Max и ZenFone Go
Эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ провели сравнение популярных смартфонов ASUS и назвали ключевые тенденции развития гаджетов крупнейшего китайского производителя.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.