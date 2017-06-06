ФСБ продлила следствие по делу о хищениях в ГМЗ «Петергоф»

Следственная служба регионального УФСБ продлила расследование уголовного дела о хищениях при реконструкции государственного музея-заповедника «Петергоф». Основной фигурант, замглавы учреждения Виктор Сорокин, оставлен под домашним арестом.

Как сообщили «Фонтанке» в Санкт-Петербургском городском суде, 6 июня следствие УФСБ Петербурга и области обратилось с ходатайством о продлении меры пресечения Сорокину. Он обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию 147-метрового пассажирского причала в Нижнем парке ГМЗ, куда прибывают «Метеоры». Замдиректора «Петергофа» находился под стражей с осени 2016 года, когда было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК «Присвоение или растрата». В апреле 2017-го ФСБ попросила изменить стражу на домашний арест. Сегодня в Петродворцовом суде стало известно, что срок предварительного следствия продлен. Соответственно, меру пресечения следствие тоже попросило продлить.

«Вынесено постановление о продлении домашнего ареста Сорокину до 9 августа 2017 года», – уточнили в Санкт-Петербургском горсуде.

По версии следствия, при исполнении контракта в 2013 – 2014 годах обвиняемый участвовал в хищении не менее 5,4 млн рублей. Он, находясь в должности замдиректора «Петергофа» Елены Кальницкой и отвечая за ремонт и реставрацию, имел доверенность на право подписи, но не имел даже высшего образования.