Частникам закрыли небо

Учить на коммерческих пилотов теперь будет только государство. На прерванное Росавиацией обучение выпускникам частных училищ остается жаловаться в международные организации.

Чтобы сесть за штурвал пассажирского лайнера, то есть стать коммерческим пилотом, до недавнего времени нужно было получить среднее либо высшее образование. Профильных вузов в России только два, оба государственные: Санкт-Петербургский университет гражданской авиации и Ульяновский институт. Система среднего образования подразумевает еще и частные авиационно-учебные центры. В этом случае алгоритм выглядит так: обучение на частного пилота — это первый этап, который позволит летать самому и катать друзей; для второго этапа нужно налетать 200 часов, пройти тестирование и только потом рассчитывать на коммерческую лицензию. Серьезная авиакомпания все равно сочтет такой опыт недостаточным, но обучение уже будет продолжаться за счет перевозчика. Так было раньше. Сейчас про это можно забыть.

В 2013 году «Фонтанка», рассказала об АУЦ «Крылья Невы», который оказался в поле зрения правоохранительных органов в связи с продажей липовых летных удостоверений. Авиакомпаниям предписали отстранить выпускников центра от полетов, а нескольких коммерческих пилотов суд приговорил к многомиллионным штрафам, но затем они были амнистированы.

Через полгода после скандала с «Крыльями Невы» катастрофа в Казани унесла жизни более 50 человек и запустила процесс, основанный сначала на разговорах о недостаточной квалификации пилотов, а затем речь и вовсе зашла о поддельном свидетельстве и купленном дипломе. Проверки выкосили рынок частных авиационных центров. На Северо-Западе, к примеру, не осталось ни одного. В 2016 году рынок потерял 13 АУЦ.

Как заявили в Росавиации, на сегодня в стране осталось 66 частных центров, из которых в 14 готовят исключительно частных пилотов. Утвержденные программы для получения коммерческих удостоверений есть только у государственных учреждений.

Вместе с чистками частных центров по всей стране начали отзывать уже полученные удостоверения. В перечне оказались более 400 выпускников частных сузов. «416 – это количество всего авиационного персонала, – говорит Сергей Извольский, официальный представитель Росавиации. – Коммерческих пилотских удостоверений за пять лет аннулировали 283, при общем количестве пилотов свыше 11,6 тысячи человек». Причина, как заявляют в ведомстве, – предоставление недостоверных данных и фальсификация документов: вместо 50 часов реального налета приписывали 150, приносили фальшивые медицинские справки, документы о знании авиационного английского.

Выпускники АУЦ в ожидании санкций отправились на «заочку» в Петербург и Ульяновск. Как рассказал «Фонтанке» студент СПбГУГА Андрей (имя изменено), неформально до них доносили позицию Росавиации: мол, получите диплом и докажите, что вы нормальные специалисты. То же самое относится к тем, кто готов был принести новый пакет чистых документов вместо «фальсифицированных». Мечты об этой индульгенции испарились два месяца назад. В территориальные отделения Росавиации пришла телеграмма Максима Костылёва, начальника управления летной эксплуатации, где было сказано: «Заочная подготовка специалистов авиационного персонала не является основанием для выдачи свидетельства специалиста авиационного персонала».

По словам Андрея, теперь факт заочного обучения в вузе не является «броней» для выпускников АУЦ, и студенты это понимают. «Третьекурсников-заочников, которые только что закрыли сессию, было около 100 человек, – говорит собеседник «Фонтанки». – На волне всех этих внутренних распоряжений второкурсников пришло уже вдвое меньше». Сергей Извольский утверждает, что на самом деле речь в телеграмме идет о другом: человек с удостоверением частного пилота, заочно проучившись на летной эксплуатации воздушных судов, не может автоматически рассчитывать на коммерческое удостоверение.

Пилот Михаил Мельцин напоминает, что, вообще-то, без свидетельства коммерческого пилота ты в принципе не можешь поступить на летную эксплуатацию. Он оказался именно в такой ситуации. Получив удостоверение после АУЦ и устроившись на работу, он поступил на заочное в СПбГУГА. О том, что пилотные «права» у него аннулированы, он узнал случайно в конце 2016 года. В приказе опять-таки говорится о недостоверных сведениях. «Это полная чепуха, просто стандартная формулировка, – говорит Мельцин. – Когда я пришел в Росавиацию, мне сказали о недостатке теоретической подготовки. С документами у меня все в порядке». У тому времени Михаил уже 4 года учился на «заочке», но теперь это невозможно. Речь фактически идет об утрате профессии — и денег, ведь обучение платное. Если за первую сессию Мельцин платил 20 тысяч рублей, то за последнюю уже порядка 60 тысяч.

Дело не только в атаке на АУЦ. По словам собеседников «Фонтанки», Росавиация давно уже неофициально настаивает на том, чтобы пилоты имели диплом о высшем профильном образовании. «Это абсурд, – говорит юрист Ирина Любосердова, которая защищала попавших под санкции пилотов в судах. – Мы же не спрашиваем у водителя автобуса, закончил ли он Московский автомобильно-дорожный институт. У него есть права, выданные государственными органами, этого достаточно, а так он может быть хоть биологом, хоть историком. А главное, что закон этого не предусматривает».

Есть стандарты Международной организации гражданской авиации (ICAO), есть Федеральные авиационные правила — везде речь идет только о «навыках», а не об «образовании». В конце концов есть разъяснение Минтранса, где черным по белому написано: для получения свидетельства коммерческого пилота нужно иметь свидетельство частника, необходимое количество часов самостоятельного налета — и вперед, на тестирование в Росавиацию. Про дипломы — ни слова.

Закон законом, но на работу пилотов принимают авиакомпании, а они сигналы Росавиации ловят очень чутко. «Сложилась определенная практика, – рассказывает председатель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов Владимир Тюрин. – Как правило, соискатель поступал на «заочку», и его брали на работу уже по самому факту поступления. Он параллельно работал и учился, получая диплом о высшем образовании. С моей точки зрения, Росавиация просто убирает с рынка любые способы подготовки пилотов, кроме учебы в подведомственных ей вузах и училищах». По словам Андрея, полный курс обучения в АУЦ примерно вдвое дешевле, чем в государственном училище (примерно 2 и 4 млн рублей соответственно). Получить комментарий в СПбГУГА за несколько дней не удалось.

Сейчас выпускники АУЦ, лишенные удостоверений, составили петицию в ICAO, где просят «остановить произвол» Росавиации. Это серьезный прецедент, говорят эксперты; на данный момент документ подписали более 250 человек. Как рассказал собеседник «Фонтанки» из авиационной отрасли, речь идет о двух различных подходах к обучению: «Росавиация привыкла к тому, что все пилоты – вчерашние школьники, которые после вузов идут в авиакомпании. Выпускники АУЦ – это финансово состоявшиеся мужчины после 35 лет, у которых проснулась тяга к полетам. У них работа и семья, они не могут пойти в училище и жить в казарме. Они хотят летать и зарабатывать сами. Это верхний средний класс со своими запросами, чиновникам такие не нужны».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»