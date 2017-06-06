Рейс «Победы» из Ростова в Петербург садился в Москве из-за подозрительных шумов

Рейс авиакомпании «Победа» сообщением Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург задерживается почти на час из-за вынужденной посадки в Москве вечером 6 июня.

Как стало известно «Фонтанке», пилот запросил посадку в московском аэропорту Внуково из-за того, что услышал посторонние шумы на борту.

«Так как безопасность пассажиров является приоритетной для авиакомпании, их высадили из самолета, довезли до резервного борта и отправили дальше», – сообщил «Фонтанке» источник.

По информации табло Пулково, самолет приземлился в 19:02.