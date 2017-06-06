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06.06.2017 18:58

Microsoft отвергает обвинения "Лаборатории Касперского" в недобросовестной конкуренции

 

Компания Microsoft MSFT создает средства безопасности операционной системы Windows 10 в соответствии с законодательством о конкуренции. Представители компании готовы ответить Еврокомиссии на любые вопросы по поводу жалобы "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского" 6 июня обратилась в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) с заявлением, что Microsoft злоупотребляет доминированием на рынке операционных систем и решений для защиты от компьютерных угроз, передает ПРАЙМ.

"С выходом Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего программного обеспечения в пользу Windows Defender. Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений", – отметили в пресс-службе "Лаборатория Касперского".

В компании подчеркнули, что у пользователей нет возможности полностью выключить или удалить Windows Defender, и это нарушает их право решать, какие приложения устанавливать на своем устройстве.

Еврокомиссия приняла обращение "Лаборатории Касперского", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Жалоба будет рассмотрена в установленном порядке.

"Главная цель Microsoft – защитить клиентов компании. Мы уверены, что средства безопасности Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции. И мы готовы ответить на любые вопросы регулирующих органов", – в свою очередь заявила официальный представитель Microsoft в России Кристина Давыдова.

Ранее "Фонтанка" сообщала, что Федеральная антимонопольная служба РФ в ноябре 2016 года возбудила дело в отношении американской IT-корпорации Microsoft по аналогичному заявлению "Лаборатории Касперского".


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