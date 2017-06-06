Защита Баснер: Коллекционер брал на себя все риски, покупая поддельную картину

Адвокаты искусствоведа Елены Баснер, ранее оправданной по делу о продаже поддельной картины авангардиста Григорьева, просили прекратить производство по иску коллекционера Васильева.

В Дзержинском районном суде 6 июня закончились предварительные слушания по очередному делу в отношении Елены Баснер. Коллекционер Андрей Васильев пытается взыскать с искусствоведа более 16 млн рублей. Судебное заседание по существу состоится 20 июня.

Защитники Баснер подали возражение на иск Васильева. Из документов следует, что коллекционер, покупая картину у издателя Леонида Шумакова, не заключил письменный договор купли-продажи. Из этого адвокаты делают вывод, что невозможно установить качества картины, которые для покупателя стали существенными.

«Приведенные обстоятельства не позволяют установить, что авторство картины имело для Васильева принципиальное значение. Картина приобреталась Васильевым «как есть» с отнесением всех возможных рисков на покупателя», – говорится в возражении на иск Васильева.

Защитники Баснер также настаивали на том, что коллекционер не проявил должной осмотрительности при покупке копии картины Бориса Григорьева и просили прекратить производство за истечением срока давности.

Иск коллекционера к Елене Баснер был зарегистрирован в апреле текущего года Дзержинским районным судом. Как писала «Фонтанка», из заявления Васильева следует, что Баснер продала картину Бориса Григорьева «В ресторане» за 250 тысяч долларов США коллекционеру через посредника. Будучи экспертом по живописи, она убедила посредника, а тот – Васильева, в подлинности картины, оказавшейся копией. Адвокаты искусствоведа, ссылаясь на одно из решений суда, настаивают на том, что Баснер была не продавцом, а посредником. В исковом заявлении коллекционера также отмечено, что если лицо, нарушавшее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, право которого было нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками. А Баснер, как следует из заявления, получила деньги с продажи копии.