Полиция квалифицировала как теракт нападение у собора Нотр-Дам

Французская полиция квалифицировала нападение у собора Нотр-Дам в Париже как теракт.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Как писала "Фонтанка", район вокруг собора Нотр-Дам-де-Пари оцеплен днем 6 июня после стрельбы.

Как сообщает французская полиция в Twitter, в Париже проводится спецоперация, рекомендуется держаться подальше от собора.

По данным СМИ, мужчина с молотком пытался напасть на полицейских прямо на ступеньках собора, однако сотрудник правоохранительных органов отбился от атаки. По некоторым данным, нападавший был ранен, по другим — убит.