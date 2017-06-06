Полиция квалифицировала как теракт нападение у собора Нотр-Дам
Французская полиция квалифицировала нападение у собора Нотр-Дам в Париже как теракт.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.
Как писала "Фонтанка", район вокруг собора Нотр-Дам-де-Пари оцеплен днем 6 июня после стрельбы.
Как сообщает французская полиция в Twitter, в Париже проводится спецоперация, рекомендуется держаться подальше от собора.
По данным СМИ, мужчина с молотком пытался напасть на полицейских прямо на ступеньках собора, однако сотрудник правоохранительных органов отбился от атаки. По некоторым данным, нападавший был ранен, по другим — убит.