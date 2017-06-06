Как создать популярный телеграм-канал
Что такое телеграм-каналы, как ими заинтересовать и как на них заработать - “Фонтанка” выясняла, как вести блог в уже сравнительно не новой соцсети Павла Дурова.
1 Что такое "Телеграм"
Мессенджер «Телеграм» был создан Павлом Дуровым, продавшим соцсеть «ВКонтакте», в 2013 году. С 2015 года в приложении появилась функция ведения собственных каналов. С этого времени мобильные телефоны уже почти 7 млн россиян завибрировали от анонимных телеграмм. «Фонтанка» поговорила с ведущими общественно-политических каналов и публикует универсальный рецепт их создания.
2 Что такое телеграм-канал?
Это блог, который могут вести один или несколько человек. Канал не предполагает обратной связи в виде комментариев, может быть анонимным или авторским.
По данным гендиректора сервиса аналитики в Telegram Combot Федора Скуратова, каналы читает седьмая часть пользователей мессенджера в России, и это не предел. «Это около 1 млн из 7 млн активных пользователей. Год назад было 400 000 из 4 млн», – говорит эксперт. По его словам, один из самых массовых телеграм-каналов в России – «Сталин Гулаг» (почти 90 тысяч подписчиков), в других странах есть примеры каналов-миллионников (например, в Иране). «Все коррелирует с популярностью "Телеграма" в стране или регионе», – утверждает Скуратов.
3 Что писать в телеграм-канале?
Существует несколько подходов к тому, как создавать контент телеграм-канала. Так, по мнению автора самого массового российского телеграм-блога «Сталингулаг», «главное – иметь мысли и желание их донести», а вовсе не инсайдерская информация.
Журналист Екатерина Винокурова (канал 5,2 тысячи подписчиков) пользуется телеграмом как дневником, публикуя записи как своей собственной жизни, так и о событиях в общественно-политическом пространстве.
Владелец двухтысячного канала «Постправда» считает, что Telegram в России – это исключительно общественно-политическая площадка. "Причина этому – анонимность. В таком виде Telegram дает возможность не нести ответственность за публикацию слухов, мнений, информации от неподтвержденных источников. Знаю, что Telegram дает возможность «укусить начальство» для целого ряда российских госслужащих. Полезен он и для разного рода медийщиков, как инструмент для реализации различного рода «вбросов» и «компромата»".
Один из редакторов канала «Красный сион» (9 тысяч читателей), Дмитрий Сидоров, рассказал «Фонтанке», что они предпочитают публиковать общедоступную информацию на общественно-политические темы, но обрабатывают и выжимают самое главное.
В целом спектр телеграм-каналов широк. Существуют кулинарные, модные и it каналы-многотысячники.
«Политика, маркетинг, бизнес, кино, музыка, любят и каналы от представителей редких профессий – бариста в кофейне заходит не хуже пожарного. Отличие от соцсетей простое – тут не пишут про себя в разрезе "о себе любимом", тут про работу, но в формате свободном. Это и подкупает аудиторию. Совет простой: пишите о том, в чем разбираетесь, если это что-то редкое или необычное. Или пишите необычно о том, что умеете. Телеграм – как ЖЖ в середине нулевых», – резюмирует Федор Скуратов.
4 Как часто писать посты?
Универсального рецепта здесь нет. Политолог, автор канала с 30 тысячами подписчиков «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов рекомендует: если есть что сказать, то не держать это в себе, при этом напоминает об объеме – все-таки вы посылаете телеграмму.
Журналист Екатерина Винокурова советует публиковать 4 – 5 развернутых постов в день, однако сама этому рецепту не следует. «У меня сейчас по 10 постов в день, для меня телеграм слился с форматом твиттера: что вижу, о том и пою, но за это меня ругают подписчики».
Создатель канала «Красный сион» Алексей Аликин считает, что хороший канал – это полноценное маленькое медиа, и люди привыкают читать его в определенное время. «Можно выпускать один пост в день или два в час, главное – не терять ритма».
5 Как продвигать телеграм-канал
Среди наиболее популярных советов: делиться публикациями своего канала в чатах – еще одном инструменте общения "телеграма". В самых больших из них – по несколько тысяч пользователей. Искать профильные чаты сложно, но можно пользоваться различными каталогами, доступными в открытых источниках. Также можно размещать ссылки в других соцсетях. Еще один вариант – взаимопиар, обмен аудиторией с равнозначными по числу подписчиков телеграм-каналами или комментарии на своей площадке чужих записей. Впрочем, здесь авторы предостерегают: не злоупотреблять репостами и не устраивать длинных дискуссий.
«Устраивать обсуждения на 20 постов – просто некрасиво. Этим злоупотребляют отдельные "звезды" "телеграма", в итоге их канал превращается в нечитаемые полотна ответов на реплики, которые надо смотреть в другом канале. Это жутко неудобно и не нужно», – говорит Алексей Аликин.
Автор телеграм-канала «Сталингулаг», также ведущий блог в "Твиттере" и других соцсетях, советует: «Нужно просто писать, а кто захочет – прочитает». То же говорит и политолог Давыдов: «Стратегий продвижения много, но главное – контент». «Это можно делать без инсайдов, написать острый пост на актуальную тему, придумать интересную тему для голосования, сфоткать что-то забавное/необычное на улице, наконец», – добавляют создатели «Красного сиона».
6 Можно ли заработать на "Телеграме"
Можно. По словам аналитика Федора Скуратова, рынок рекламы в "Телеграме" растёт на 30% каждый месяц, сейчас оборот рекламы оценивается им в сумму около 5 млн рублей, в начале года – в 3 млн рублей. «Монетизируются прямой и нативной рекламой либо заказными статьями. Разница – первое и второе это реклама на результат (покупки, клиенты), а третье – это чистый PR/GR. Цены на размещение колеблются от 1000 до 100 000, впрочем, основная масса популярных каналов имеет ценник от 5 до 10 тысяч», – добавляет он.
Рекламу в "Телеграме" ищут или через посредников, или напрямую. Так, по словам ведущих канала «Красный сион», уже через несколько месяцев после создания канала им начали поступать предложения о размещении рекламы. «Пока, тем не менее, телеграм-каналы на 90% – работа энтузиастов. Хоть и тенденция такова, что скоро у топовых каналов будут заработки от рекламы/краудфандинга, с помощью которых можно будет оплачивать работу», – добавляет Алексей Аликин.
Собрала Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру».