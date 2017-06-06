Как создать популярный телеграм-канал

3 Что писать в телеграм-канале?

Существует несколько подходов к тому, как создавать контент телеграм-канала. Так, по мнению автора самого массового российского телеграм-блога «Сталингулаг», «главное – иметь мысли и желание их донести», а вовсе не инсайдерская информация.

Журналист Екатерина Винокурова (канал 5,2 тысячи подписчиков) пользуется телеграмом как дневником, публикуя записи как своей собственной жизни, так и о событиях в общественно-политическом пространстве.

Владелец двухтысячного канала «Постправда» считает, что Telegram в России – это исключительно общественно-политическая площадка. "Причина этому – анонимность. В таком виде Telegram дает возможность не нести ответственность за публикацию слухов, мнений, информации от неподтвержденных источников. Знаю, что Telegram дает возможность «укусить начальство» для целого ряда российских госслужащих. Полезен он и для разного рода медийщиков, как инструмент для реализации различного рода «вбросов» и «компромата»".

Один из редакторов канала «Красный сион» (9 тысяч читателей), Дмитрий Сидоров, рассказал «Фонтанке», что они предпочитают публиковать общедоступную информацию на общественно-политические темы, но обрабатывают и выжимают самое главное.

В целом спектр телеграм-каналов широк. Существуют кулинарные, модные и it каналы-многотысячники.

«Политика, маркетинг, бизнес, кино, музыка, любят и каналы от представителей редких профессий – бариста в кофейне заходит не хуже пожарного. Отличие от соцсетей простое – тут не пишут про себя в разрезе "о себе любимом", тут про работу, но в формате свободном. Это и подкупает аудиторию. Совет простой: пишите о том, в чем разбираетесь, если это что-то редкое или необычное. Или пишите необычно о том, что умеете. Телеграм – как ЖЖ в середине нулевых», – резюмирует Федор Скуратов.