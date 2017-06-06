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06.06.2017 18:24

Инфляция в России достигла 4,1% в мае

 

Инфляция в России в мае 2017 года составила 4,1% в годовом сопоставлении аналогичных показателей. Относительно уровня предыдущего месяца она практически не изменилась.

Как сообщает Федеральная служба государственной статистики сегодня, 6 июня, за январь – май текущего года потребительские цены в нашей стране повысились на 1,7% относительно уровня декабря 2016 года.

В частности, в Москве потребительские цены за май 2017 года выросли на 0,6%, а с начала года — на 2,4%. В Санкт-Петербурге рост составил 0,5% за минувший месяц и 2,9% относительно конца прошлого года.

За пятый месяц текущего года продовольственные товары в России подорожали на 0,6%, за исключением плодоовощной продукции, которая подешевела на 0,1%. Непродовольственные товары подорожали на 0,2%, а услуги – на 0,4%.

В 2016 году инфляция составила 5,4% по сравнению с 2015 годом. Как сообщала "Фонтанка", президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума 2 июня заявил, что инфляция в 2017 году запланирована ниже целевой, которая обозначена на уровне 4%.

 


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