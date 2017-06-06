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06.06.2017 18:03

У Нотр-Дам-де-Пари полицейские стреляли в мужчину с молотком

В центре французской столицы слышна стрельба, район вокруг собора Нотр-Дам-де-Пари оцеплен днем 6 июня.

Как сообщает французская полиция в Twitter, сейчас в Париже проводится спецоперация, рекомендуется держаться подальше от собора.

По данным СМИ, мужчина с молотком пытался напасть на полицейских прямо на ступеньках собора, однако сотрудник правоохранительных органов отбился от атаки. По некоторым данным, нападавший был ранен, по другим — убит.


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