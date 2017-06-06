Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли на учения в море

Корабли Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота (БФ) вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб, минно-торпедных и тральных упражнений в рамках планового тактического учения.

В море корабли, объединенные в тактические группы, отработают задачи по предназначению — по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, сообщает 6 июня пресс-служба Минобороны России.

В состав группировок вошли тральщики и малые противолодочные корабли, а также различные суда вспомогательного флота. В общей сложности на учение привлечено свыше 10 кораблей и вспомогательных судов базы.

В течение нескольких дней в морских полигонах БФ экипажи кораблей отработают элементы курсовых задач, поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям различной сложности, минно-торпедные и тральные упражнения, глубинные бомбометания.

В ходе учения будут оцениваться действия командиров всех уровней и штабов соединений военно-морской базы БФ.

В целях безопасности на время проведения боевых стрельб морские полигоны будут закрыты для гражданского судоходства, для чего будут задействованы корабли и суда обеспечения БФ.