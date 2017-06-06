Еще
19:53 06.06.2017
Пришлите свою новость!
19:44
«Фонтанка» за 60 секунд – 6 июня
19:38
Постпреды стран Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма
19:34
ФСБ продлила следствие по делу о хищениях в ГМЗ «Петергоф»
19:11
Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением
19:03
Рейс «Победы» из Ростова в Петербург садился в Москве из-за подозрительных шумов
18:58
Microsoft отвергает обвинения "Лаборатории Касперского" в недобросовестной конкуренции
18:48
Защита Баснер: Коллекционер брал на себя все риски, покупая поддельную картину
18:37
Полиция квалифицировала как теракт нападение у собора Нотр-Дам
18:32
Редактор антимигрантского издания заочно арестован в Хельсинки
18:24
Инфляция в России достигла 4,1% в мае
18:16
"Квадрат.ру": В мае в Петербурге введено в эксплуатацию 111 домов
18:03
У Нотр-Дам-де-Пари полицейские стреляли в мужчину с молотком
17:59
Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли на учения в море
17:46
Ремонт Московского шоссе: грядут новые ограничения
17:35
Лавров пригрозил Киеву визовым режимом
17:34
После похода в полицию обнальщик закопал обнальщика
17:27
Спрос на "Аллегро" за год вырос на треть
17:12
Дело петербуржца, убившего соседа и его жену, передано в суд
17:04
На Суворовском - тяжелое ДТП с байкером и большая пробка
16:54
Ректор Бачевский просил выпустить его под подписку, опасаясь за общественный порядок в Петербурге
16:50
Посол США в РФ: Договоренности о встрече Путина и Трампа нет
16:45
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли 4 медали на турнире в Москве
16:41
«Ленэнерго» заплатило более 70 млн рублей за неподключенный «Красный Бор»
16:37
Читатели: На АЗС в Иматре устроили распродажу книг про Гитлера и СС
16:32
На Мойке появилось еще два региональных памятника
16:28
Каррера продлил контракт со "Спартаком"
16:16
Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
16:11
Полковник ГУСБ Тимченко проведет под стражей все лето
15:58
Бомбу на Балтийском вокзале не нашли
15:52
Голикова: Январскую выплату в 5 тысяч рублей сводит на нет реальное снижение пенсий
15:44
ФК «Зенит» вернулся в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира
15:39
Почти пять миллионов для бюджета Петербурга пропали в «Красном треугольнике»
15:32
Nissan Patrol покинул российский рынок
15:18
В Лондоне подтвердили работу одного из террористов в службе безопасности метро
15:13
На Балтийском вокзале ждут ОМОН
15:08
Петербургский центр рассеянного склероза готовится к переезду в новое здание
15:04
Путин предложил ввести присягу для новых граждан России
14:51
Экс-арендатор «Генерала Ватутина»: Лайнер изменил курс по решению собственника
14:44
Сарсания: Новосельцев едет на первый сбор "Зенита", но может уйти
14:31
Порт Ростова-на-Дону не намерен впускать круизный лайнер «Генерал Ватутин»
14:18
Финны выкупили проект San Gally Park на Лиговском
14:09
Барсукову присудили 15 тысяч евро за плохое лечение в «Матросской тишине»
13:58
Украинский круизный лайнер изменил курс и идет в Россию
13:56
Комитет по транспорту Петербурга: Российские права получили 224 шофера-иностранца
13:47
Шойгу проверил, как модернизируют завод, выпускающий баллистические ракеты для подлодок
13:42
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
13:38
На Лёни Голикова во время испытаний забил гейзер
13:32
Песков прокомментировал слова Пенса о российской угрозе
13:27
У россиян на границе с Финляндией за выходные изъяли 222 кг продуктов
13:21
В Госдуме задумались об общероссийском проекте реновации‍
13:10
Петербуржец разбил руками чужой «Мицубиши» на глазах у полиции
13:05
Мантуров: Малоимущие получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки
13:04
ФСБ решает вопрос об задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков
12:56
Из-за куражившегося эксгибициониста в «Галерее» добавят камер
12:41
На Гражданском пенсионеры выпрыгнули из окна над горящей квартирой
12:20
Люди в форме отобрали у петербуржца в Москве семь миллионов
12:16
Курсанта Военно-медицинской академии задержали со 155 пакетиками наркотика
12:13
Петербургские автозаводы приостановят работу на лето
12:04
Яхтенный мост закрыт до Кубка конфедераций
11:59
Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией
11:53
В Финляндии будут судить россиянина, доставившего в страну 60 нелегалов
11:47
ВТБ24 начал продажу нового выпуска гособлигаций для населения
11:36
ГУ МВД: О сбоях в выдаче международных прав петербуржцев предупреждали
11:32
EKE приобрела площадку под девелопмент на Лиговском
11:26
«Гражданский проспект» открыт после проверки
11:22
Интерпол нашел вербовщика из Таджикистана в Петербурге
11:17
WikiLeaks объявил награду за разоблачителя информатора СМИ
11:06
Чехия приостановила прием беженцев по квоте ЕС
10:47
У Казанского собора вспенился фонтан
10:42
Замминистра Украины предложил ввести диктатуру в стране
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
06.06.2017 17:59

Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли на учения в море

Корабли Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота (БФ) вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб, минно-торпедных и тральных упражнений в рамках планового тактического учения.

В море корабли, объединенные в тактические группы, отработают задачи по предназначению — по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, сообщает 6 июня пресс-служба Минобороны России.

В состав группировок вошли тральщики и малые противолодочные корабли, а также различные суда вспомогательного флота. В общей сложности на учение привлечено свыше 10 кораблей и вспомогательных судов базы.

В течение нескольких дней в морских полигонах БФ экипажи кораблей отработают элементы курсовых задач, поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям различной сложности, минно-торпедные и тральные упражнения, глубинные бомбометания.

В ходе учения будут оцениваться действия командиров всех уровней и штабов соединений военно-морской базы БФ.

В целях безопасности на время проведения боевых стрельб морские полигоны будут закрыты для гражданского судоходства, для чего будут задействованы корабли и суда обеспечения БФ.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15

В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных

17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37

3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Постпреды стран Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма
Новый «сноуден» США – снова женщина
Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли на учения в море
Лавров пригрозил Киеву визовым режимом
Посол США в РФ: Договоренности о встрече Путина и Трампа нет
Путин предложил ввести присягу для новых граждан России
Барсукову присудили 15 тысяч евро за плохое лечение в «Матросской тишине»
Шойгу проверил, как модернизируют завод, выпускающий баллистические ракеты для подлодок
Песков прокомментировал слова Пенса о российской угрозе
Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией
Новый «сноуден» США – снова женщина
Катар с саудитами разберется без нас
Бренд Ады Грызловой ушел в прошлое
«Зелёная энергия» и «белый шум» Трампа
Кто рано встает, тому генерал дает
Три вывода о крушении Ту-154: бардак, липа, взрыв
Депутат Анохин увидел большое зло
Навальный уходит в бан
«Обнять близких – цель «Нелюбви»
Май 1917 года: триумф Керенского
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением

«Собака.ру» наградила самых знаменитых людей Петербурга

ФСБ решает вопрос об задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков

Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Фото: ООО "Группа компаний "Дарница"
10.05.2017 10:29
В Петербурге вместо слов поздравлений раздавали свежий хлеб
Двадцать тысяч батонов «Аладушкин» было роздано девятого мая на городских праздниках в пяти муниципальных округах Санкт-Петербурга: Петроградском, Калининском, Адмиралтейском, Красногвардейском и Московском районах.
03.05.2017 13:16
«Фонтанка» выберет лучший офис и его команду
Премия интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» ориентирована на коллективы компаний Петербурга и Ленобласти. По итогам онлайн-голосования на сайте интернет-газеты «Фонтанка.ру» будут выбраны «Лучший офисный коллектив», «Лучшее офисное пространство», а также «Лучший коллектив СМИ» 2017 года
Tele2
28.04.2017 16:35
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей, готовых побороться за миллион
Tele2 объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.