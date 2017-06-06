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06.06.2017 17:45

Вторая очередь ЖК «Город мастеров» получила аккредитацию

Вторая очередь ЖК «Город мастеров» получила аккредитацию
«Город мастеров»

Вторая очередь жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», строящегося компанией «Строительный трест» в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитована банком «ВТБ24».

По условиям ипотечной программы «Квартира в новостройке» минимальная ставка составляет 10,4% годовых.

Минимальная ставка действует при условии покупки квартиры от 65 кв. метров, первоначальном взносе от 20% и полном страховании ипотечных рисков. При покупке квартиры меньшей площади процентная ставка составит 10,9% годовых. Банк предоставляет военную ипотеку с максимальной суммой кредита, равной 2 220 000 рублей.

В состав второй очереди ЖК «Город мастеров» войдет четыре 6-этажных дома общей площадью 18,4 тыс. кв. метров. Квартирография данных корпусов представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Площадь квартир варьируется от 37 до 92 кв. метров. Сдача домов второй очереди намечена на II квартал 2019 года.

Жилой комплекс строится по единой архитектурной концепции, в проекте предусмотрены современные технологические решения: «скрытая» разводка коммуникаций, автономное отопление, стеклопакеты с 5-камерным профилем, бесшумные лифты. Всего новый жилой квартал будет включать в себя 14 жилых зданий, детский сад с бассейном, коммерческие помещения, крытые автостоянки. На всей территории квартала будет проведено комплексное благоустройство: возле жилых домов разместятся детские площадки, стадион для игровых видов спорта, велодорожка, зоны отдыха со скамейками, клумбы и цветники.

Поселок Большое Исаково уже обеспечен качественной инфраструктурой. В  непосредственной близости от ЖК «Город мастеров», расположена «Школа будущего» – одно из лучших учебных заведений России, а также недавно прошедший реконструкцию детский сад на 300 мест. В пяти минутах находится современный торговый центр Metro, поблизости открыт многопрофильный медицинский центр, есть SPA-центр с бассейном и несколькими видами саун, разнообразные спортивные клубы. 

Полное завершение строительства запланировано на II квартал 2021 года.

Справка о компании АО «Строительный трест»
 


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Новости компаний
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06.06.2017 17:45

Вторая очередь ЖК «Город мастеров» получила аккредитацию

Вторая очередь жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», строящегося компанией «Строительный трест» в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитована банком «ВТБ24».
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