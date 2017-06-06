Ремонт Московского шоссе: грядут новые ограничения

С 7 июня и вплоть до конца июля на Московском шоссе пройдет очередной этап ремонтных работ. Из-за этого дорожные службы предупреждают об очередном ограничении движения. На сей раз работы пройдут на участке от Колпинского шоссе до Ленобласти.

Для водителей это значит, что встречную полосу сделают двусторонней – то есть серьезное сужение проезжей части. В этот же период дорогу ремонтируют и на других участках.

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