Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”: “Дельта” поднимается над уровнем земли

Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ «Новоселье: городские кварталы» ведется полным ходом.

В зданиях №1 и №2 «Дельты» закончили цокольный этаж, №3, №4 – данный вид работ продолжается. По информации застройщика новостроек, УК «Новоселье», в настоящее время идет вязка арматуры, на стройплощадку завезли ж/б изделия.

Кроме того, к сдаче готовится 3-я очередь строительства, квартал "Гамма". Так, на 95 % выполнена покраска фасадов, продолжается отделка МОП. Во всех секциях уже произведено остекление балконов. Ведутся работы по благоустройству территории.

Напомним, проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» возводится в Аннинском городском поселении с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены две очереди строительства. Общая жилая площадь составит около 500 млн «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами.