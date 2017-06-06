Лавров пригрозил Киеву визовым режимом

Россия введет визовый режим с Украиной в случае аналогичных действий Киева. Об этом 6 июня заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» — задался вопросом министр в ходе выступления в Балтийском федеральном университете в Калининграде.

Лавров отметил, что Москва не ведет никаких черных списков по Украине, за исключением единичных случаев, передает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как писала "Фонтанка", вопрос о возможности введения визового режима между Украиной и Россией был поднят в Киеве в мае. Тогда о намерении мобилизовать народных депутатов для принятия соответствующего постановления заявила фракция «Народного фронта» в Верховной Раде.