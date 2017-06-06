После похода в полицию обнальщик закопал обнальщика

Расследование жестокого убийства обнальщика, чье тело было выкопано в лесах Ленобласти, привело в квартиру бизнесмена, ранее задержанного по подозрению в незаконной банковской деятельности.

Накануне обыска за соучастие в расправе были арестованы еще трое из обнального мира. Версия следствия заключается в том, что убийство было совершено игроками этой подпольной индустрии из-за показаний товарища по теневому заработку.

С обыском в квартиру 28-летнего петербургского бизнесмена Сергея Реберга оперативники «убойных» отделов Управления уголовного розыска и УМВД по Кировскому району пришли 6 июня. Этими мероприятиями закончилась реализация уголовного дела по похищению и убийству 28-летнего предпринимателя Дениса Савостьянова.

Как стало известно «Фонтанке», эта история началась еще весной 2015 года, когда в группе коммерсантов, занимающихся незаконным обналом, возник конфликт. Так, по данным следствия, старший схемы Реберг поссорился со своим подчиненным Савостьяновым при распределении прибыли.

По мнению правоохранителей, подтвержденному показаниями недавно арестованных соучастников, роль Савостьянова заключалась в оформлении на себя и подставных лиц кредитных карт, для снятия наличных средств при обнале (заметим, что этот метод считается классическим). Но весной 2015 года Савостьянов потребовал за работу больший процент.

В результате ссоры 7 мая 2015 года Савостьянов рассказал о деятельности Реберга и его группы оперативникам отдела экономической безопасности УМВД по Василеостровскому району. Как следствие, в экономической полиции родился материал. Именно об этих показаниях узнал Реберг. Что характерно, Реберг узнал об этом вечером того же дня, 7 мая.

Далее события развивались следующим образом: в конце июня 2015 года в полицию Василеостровского района с заявлением об исчезновении сына обратился отец Савостьянова. Проверка показала, что последний раз Савостьянова видели 22 мая 2015 года возле станции метро «Ленинский проспект». При этом были найдены очевидцы, указывающие, что его насильно сажали в автомашину. Таким образом, уголовное дело по похищению было возбуждено в Следственном комитете Кировского района.

По информации «Фонтанки», 30 мая 2017 года оперативники района и управления розыска начали обыски и задержания, которые закончились тремя арестами. А незадолго до этого возле деревни Рюмки Ломоносовского района Ленобласти в лесу раскопали тело, которое, как предполагается, принадлежит Денису Севастьянову.

Сергей Реберг задержан Следственным комитетом Кировского района Петербурга около 16 часов 6 июня.

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