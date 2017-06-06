Апрашка читает Пушкина: Вслух и с выражением

06.06.2017 19:11

Можно ли считать Абрама Петровича Ганнибала, деда Пушкина по материнской линии, мигрантом? Сам поэт писал об "африканском" происхождении своего дедушки, который был родом из Абиссинии (современной Эфиопии). В день рождения "солнца русской поэзии" стихотворение Пушкина "К Чаадаеву" читают посетители и сотрудники Апраксина рынка.

Александру Пушкину сегодня исполнилось бы 218 лет. У тех, кто учился в русской школе, эти имя и фамилия буквально зашиты в культурный код. И даже Международный день русского языка в ООН отмечается в день рождения "солнца русской поэзии".

Тем, кто приезжает в Россию работать и учиться, сложнее. Многие из них могут даже не знаь, кто такой Пушкин. А между тем у них с русским классиком есть кое-что общее. Да, Александр Сергеевич родился в Москве, но для его предков, самый известный из которых – прадед по материнской линии, эфиоп Абрам Ганнибал, – Российская империя родиной не была. Так что "Фонтанка" решила поставить эксперимент и предложить в день рождения Пушкина прочитать его стихи в самом мигрантском месте города – на Апраксином рынке.