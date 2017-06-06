Ректор Бачевский просил выпустить его под подписку, опасаясь за общественный порядок в Петербурге

Ректор университета им. Бонч-Бруевича Сергей Бачевский останется под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий.

Городской суд Петербурга 6 июня рассмотрел жалобу адвокатов Бачевского на его домашний арест в рамках уголовного дела об аренде помещений вуза. Как сообщает пресс-служба суда, на заседании был допрошен и. о. ректора университета Бонч-Бруевича Константин Дукельский. Он поведал участникам процесса о том, как тяжело быть ректором вуза. Защита, настаивая на изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, заявляла, что учебному заведению в период приемной кампании нужен именно Бачевский.

Сам фигурант дела решил посвятить присутствующих на заседании в свои планы, которые он с радостью реализует, если его выпустят из-под домашнего ареста. В том числе, заявил ректор, кто, если не он, будет разъяснять студентам опасность участия в несанкционированных митингах?

В результате Горсуд оставил в силе решение Невского суда, а ректора – под домашним арестом.

По версии следствия, в период с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года Бачевский в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду трем коммерческим организациям, нарушив закон. Тем самым университету был причинен существенный вред – недополученные 1,7 млн рублей. Следователи ФСБ вышли в Невский суд с ходатайством об аресте ректора, но оно было отклонено.