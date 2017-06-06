Посол США в РФ: Договоренности о встрече Путина и Трампа нет

Посол США в России Джон Теффт 6 июня заявил, что договоренности о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа отсутствуют.

«Нет ничего. Пока нет договоренности о встрече», — сказал он в ходе круглого стола с представителями российских СМИ, передает «Газета.Ru».

Дипломат отметил, что решение по поводу встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 также не принято.

«Это то, о чем все спекулируют, но пока ничего не решено», — резюмировал Теффт.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что президент США Дональд Трамп попросил своего госсекретаря Рекса Тиллерсона наладить отношения с Россией. Об этом 6 июня рассказал сам глава Госдепа, его слова передает Fox News. «Он сказал достаточно четко: добиваться прогресса в тех областях, где, по моему мнению, возможен прогресс», — пояснил Тиллерсон во время выступления в Веллингтоне, Новая Зеландия.

Он отметил, что глава государства советовал ему действовать в наиболее полезные для дела сроки и не торопиться. Президент, по словам Тиллерсона, считает: скандал вокруг «связей Трампа с Россией» не должен мешать реальному налаживанию отношений.