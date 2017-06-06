«Ленэнерго» заплатило более 70 млн рублей за неподключенный «Красный Бор»

Судебные приставы взыскали 74 млн рублей с ПАО «Ленэнерго» в пользу комитета по природопользованию. Компания не выполнила условия договора по подключению объектов полигона «Красный Бор».

О том, что нужная сумма взыскана, 6 июня сообщает региональное управление службы судебных приставов. По данным ведомства, Cмольный обратился в городской арбитражный суд с иском к «Ленэнерго». Речь шла о договоре 2014 года, по которому компания должна была подключить энергопринимающие устройства к сетям для электроснабжения полигона. Эти обязательства не были выполнены, в связи с чем комитет отправил извещение о расторжении договора и потребовал вернуть уже перечисленные средства. 74 млн рублей и 200 тысяч госпошлины взыскали по исполнительному листу.

Ранее «Фонтанка» писала о результатах проверки Контрольно-счетной палаты в отношении финансовой деятельности комитета по природопользованию — в том числе, о ситуации с «Ленэнерго». Вся оплата по договору была произведена через 3 дня после заключения договора.