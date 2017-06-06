На Мойке появилось еще два региональных памятника

Два старинных петербургских особняка на Мойке внесены в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба комитета по охране памятников (КГИОП). Памятниками признаны доходный дом Шретера (дом № 112, литера А) и особняк Пущиных (дом № 14, литера Б) с доходным домом, выходящим на Большую Конюшенную улицу.

Дома № 112 и 114 на Мойке построил известный петербургский архитектор Виктор Александрович Шретер. Он приобрел пустой участок на набережной, ранее называвшийся Шафиров двор, в 1890 году и построил там два дома — один для своей семьи, другой – доходный. Сначала по адресу: наб. Мойки, 114, появился двухэтажный особняк в кирпичном стиле, с эркером и башенкой, придавшими ему романтический силуэт. Этот дом Шретер строил для себя и своей семьи. Годом позже ему разрешили построить четырехэтажный доходный дом на Мойке, 112.



Современники высоко ценили архитектурное мастерство зодчего. Им были построены здание Санкт-Петербургского городского кредитного общества на площади Островского, здание торгового дома фирмы «Штоль и Шмидт» (Малая Морская улица,11), здание Русского для внешней торговли банка (Большая Морская улица, 32).

«Благодаря влиянию Шретера кирпичная архитектура вышла за рамки утилитарных сооружений. По богатству форм и цвета она не уступала архитектуре оштукатуренных зданий», – рассказывают в КГИОП. Дома на Мойке стали последними творениями мастера.

Еще одним региональным памятником признан комплекс из двух связанных друг с другом зданий, одно из которых выходит на Мойку (№ 14, литера Б), а другое - на Большую Конюшенную улицу (№ 5, литера А): особняк Пущиных XVIII века и доходный дом Михаила Пущина.

В особняке Пущиных на Мойке провел свое детство ближайший друг Александра Сергеевича Пушкина по лицею в Царском Селе декабрист Иван Пущин. Здесь проходили совещания «Северного общества». Когда Пущин после восстания 1825 года был приговорен к пожизненной каторге, его младший брат Михаил, который в бунте не участвовал, за «недонесение о мятеже» также был арестован, заключён в Петропавловскую крепость, лишён чинов и дворянства, записан в солдаты и сослан в Сибирь. Однако, отличившись в храбрости во время персидской и турецкой войн, Пущин был произведен в капитаны. В 1833 году он вышел в отставку и лишь в 1845 году, через 20 лет после декабристского восстания, смог вернуться в Петербург, в родной дом. Здесь он решил построить новое здание – трехэтажный корпус на Большой Конюшенной, 5. Проект его составил академик архитектуры Гейденрейх, вел строительство известный зодчий Руска. В 1846 – 1847 годах те же архитекторы реконструировали родной дом Пущина на набережной.