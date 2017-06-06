Каррера продлил контракт со "Спартаком"

Футбольный клуб «Спартак-Москва» и главный тренер команды Массимо Каррера продлили срок трудового договора до 31 мая 2019 года.

Об этом сообщает официальный сайт клуба 6 июня.

Напомним, что первоначально контракт итальянского специалиста был рассчитан до 30 июня 2018 года.

Под руководством Карреры "Спартаку" удалось выиграть чемпионат России 2016/2017 годов, спустя 15 лет. Как писала "Фонтанка", экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил 25 мая, что столичному «Спартаку» помогли стать чемпионом. По словам румынского специалиста, среди прочих персон в этом замешан президент федерации Виталий Мутко. «Зенит» занял итоговое третье место, проиграв борьбу за путевку в Лигу чемпионов ЦСКА

Сезон ознаменовался большим количеством спорных судейских решений, многие из которых повлияли на итоговые результаты отдельных матчей. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Фонтанки».