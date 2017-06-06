На апартаменты в YE’S на Социалистической улице предоставят ипотеку

Промсвязьбанк аккредитовал апарт-отель YE’S, который группа компаний «Пионер» возводит на Социалистической улице в Центральном районе Петербурга.

Покупатели апартаментов смогут оформить ипотеку по ставке 11,4% при первоначальном взносе в 15%. Максимальный срок займа составляет 25 лет, сумма кредита – до 25 млн рублей.

Промсвязьбанк стал шестым партнером сети апарт-отелей YE’S, аккредитовавшим новый комплекс. Ранее ипотечные программы на покупку апартаментов уже предложили ВТБ24, «БинБанк», «Санкт-Петербург», «Возрождение», «Сургутнефетгаз».

По данным аналитиков сети YE’S, в настоящее время на рынке Петербурга в ипотеку приобретается 20% апартаментов. При этом за последний год количество соответствующих ипотечных программ увеличилось на 80%.

«Сегодня оформить кредит на покупку апартаментов можно в большинстве крупных банков. При этом условия практически не будут отличаться от тех, которые предлагаются по программам на приобретение традиционных квартир. Мы стремимся предоставить покупателям апартаментов в YE’S возможность выбрать наиболее удобную и выгодную программу, поэтому будем не только расширять список банков-партнеров, но и совместно разрабатывать новые программы с интересными условиями покупки», – отмечает генеральный директор сети апарт-отелей YE’S Александр Погодин.

Напомним, группа компаний «Пионер» приступила к строительству апарт-отеля YE’S на Социалистической улице, 21 в конце 2016 года. В составе комплекса запроектировано более 1 000 апартаментов разных категорий: от студий площадью 19,3–23,9 кв. м до сьютов в 120,1 кв. м с двумя спальнями и террасой. Проектом предусмотрено создание обширной внутренней инфраструктуры. На первых этажах будут работать фитнес-зона, ресторан, торговая галерея, зона коворкинга. Архитектурный облик апарт-отеля YE’S разработан архитектурным бюро «Земцов, Кондиайн и Партнеры» в сотрудничестве с японским бюро Nikken Sekkei. Ввод комплекса запланирован на I квартал 2020 года. В настоящее время стоимость апартаментов – от 3,3 млн рублей. Помимо ипотечных программ предусмотрены программы рассрочки.