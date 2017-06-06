Петербургские гребцы с инвалидностью взяли 4 медали на турнире в Москве

Пара-гребцы из Санкт-Петербурга завоевали золото, серебро и две бронзы на соревнованиях «Большая Московская Регата – 2017».

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», в Москве на гребном канале «Крылатское» состоялись международные соревнования по академической гребле –«56-ая Большая Московская Регата». В гонках среди спортсменов с инвалидностью приняли участие гребцы из различных регионов нашей страны, а также представители Белоруссии.

Все заявленные на турнир петербургские спортсмены вернулись в Северную столицу с наградами. В одиночном разряде в своих категориях медали завоевали Юлия Сидорцова (серебро) и Вячеслав Махов (бронза). Пара Валентина Жагот и Владимир Бондаренко стали победителями в классе «двойка mix», также в этом разряде, вместе с Ольгой Кононовой (Московская область), бронзу завоевал петербуржец Евгений Борисов, второе место за экипажем из Московской области.

Впереди у спортсменов Кубок Мира, который пройдет совсем скоро в Польше, и чемпионат России.