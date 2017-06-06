Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата патрульного противолодочного самолета ВВС Норвегии Р-3С «Орион» над нейтральными водами Баренцева моря.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на телеканал «Звезда».

«6 июня около 12.30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет, выполняющий полет вдоль государственной границы РФ с выключенным транспондером», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для перехвата самолета в воздух был поднят истребитель МиГ-31.

«Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион», – говорится в сообщении.

Позже самолет ВВС Норвегии изменил маршрут полета и удалился от границы РФ, российский истребитель вернулся на базовый аэродром.