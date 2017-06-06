Setl City признали лидером по выводу на рынок новых объектов

Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» оценил активность застройщиков Петербурга и пригородов, выводивших в продажу жилье с начала 2017 года.

Лидером по объему нового предложения с большим отрывом от остальных участников рынка стала компания Setl City с показателем 380 тыс. кв. м.

Доля объектов компании в новом предложении – 23,5%, что существенно больше, чем у остальных девелоперов. В общей сложности за 5 месяцев 2017 года Setl City вывела на рынок 380,6 тыс. кв. м строящегося жилья в проектах классов комфорт, бизнес и премиум. Среди них – вторая очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове и жилой комплекс премиум-класса «Петровский. Квартал на воде». Вышли на рынок новые корпуса в проектах комфорт-класса: ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе и ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Стартовали продажи квартир в новых домах в ЖК «Невские паруса» в Невском районе, ЖК GreenЛандия у метро «Девяткино», «Планетоград» в Московском районе, а также в квартале «Лондон» в составе микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Начались продажи квартир в новом проекте комфорт-класса «МореОкеан» от Setl City, который реализуется в Приморском районе города.

В каких районах петербуржцы покупают элитное жилье, какие тренды на роскошную недвижимость в Петербурге будут в 2017 году, читайте в лонгриде "Фонтанки".

Эксклюзивным брокером проектов компании Setl City является «Петербургская Недвижимость».

Отметим, что с начала года в Петербурге и пригородной зоне Ленобласти на рынок вышло 1,62 млн. кв. метров жилья. Максимальная активность девелоперов отмечена в мае 2017 года: в этом месяце стартовала почти треть от всего объема, выведенного на рынок за 5 месяцев.

Справка о компании Setl City

