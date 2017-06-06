Полковник ГУСБ Тимченко проведет под стражей все лето

Начальник отдела собственной безопасности ГУСБ МВД Юрий Тимченко, арестованный по делу о взятке, останется под стражей до сентября. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Горсуда Петербурга.

Смольнинский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Юрию Тимченко. Следствие считает, что начальник отдела «Запад» РУСБ ГУСБ МВД требовал 100 млн рублей от компании «Деловые линии» за помощь в снятии ареста со счетов и прекращении дела о неуплате налогов.

Ранее, при избрании меры пресечения, полковник заявил, что не считает себя виновным: денег не вымогал и не получал, дело о неуплате налогов не расследовал и оперативно его не сопровождал.

Вместе с Тимченко были задержаны, а впоследствии арестованы два его подельника – бизнесмен Константин Марченков и начальник юридической службы «Деловых линий» Сергей Зиновенко. В декабре прошлого года Марченков приехал на парковку ТК «Галерея» вместе с Зиновенко. Обоих задержали при получении муляжа 50 млн рублей, которые предположительно предназначались для Тимченко. Позже бизнесмен и юрист начали активно сотрудничать со следствием. В конце мая этого года их отпустили под залог в 2 млн рублей с каждого.