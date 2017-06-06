Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор

Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей, поэтому «офисный» монитор существенно отличающимися от «дизайнерского», а «дизайнерский» от «геймерского».

Специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ объяснили, какими особенностями обладают игровые мониторы, и на что нужно обратить внимание при выборе этого устройства.

На сегодняшний день считается, что минимальный размер монитора для дома начинается с диагонали в 24 дюйма. При этом КЕЙ советует сразу обратить внимание на 27-дюймовые модели с похожими характеристиками – это оптимально комфортная диагональ экрана. Далее следует уточнить, какое разрешение имеет монитор: на 24- дюймовом мониторе стандартное разрешение FullHD (1920x1080 точек) будет выглядеть вполне достойно, а на 27-дюймовом (и выше) оно же будет смотреться слегка размазанным или «замыленным». Если пользовательский ПК достаточно «продвинутый» (или в ближайшем будущем планируется его обновление), рекомендуется разрешение 4К.

Еще один важный параметр – время отклика матрицы и частота обновления. Чем меньше время отклика, тем лучше. Наиболее быстрыми на сегодняшний день являются TN-матрицы. От частоты обновления будет зависеть, сколько раз в секунду обновится картинка на экране. Наиболее распространенным стандартом является частота обновления 60 Гц, однако если есть возможность приобрести монитор с большей частотой (до 144 Гц), то ей обязательно стоит воспользоваться.

Специалисты КЕЙ отмечают, что специально для геймеров в мониторы была добавлена технология синхронизации выдачи кадров видеокартой и обновления изображения на мониторе. Основная задача этой технологии (NVIDIA G-SYNC или AMD FreeSync) — устранение так называемых «разрывов» — дефектов картинки, вызванных разной скоростью работы видеокарты и монитора. Если монитор поддерживает данную технологию, изображение выглядит более плавным, а кадры не «рвутся».