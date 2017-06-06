Голикова: Январскую выплату в 5 тысяч рублей сводит на нет реальное снижение пенсий

Глава Счетной палаты Светлана Голикова заявила на заседании комитета Госдумы по бюджету 6 июня, что в феврале – апреле реальные пенсии в России снижаются, таким образом сводя на нет январское повышение.

«В начале года, к сожалению, сохраняется негативная динамика ряда показателей. В январе – апреле реальные доходы населения снизились на 2,2%. Конечно, в 2016 году этот показатель был более драматичным — это было 4,6%, но вроде как ситуация по показателям лучше», — сказала она.

Голикова также обратила внимание на показатель реально назначенных пенсий. По ее словам, за четыре месяца реально назначенные пенсии возросли на 8,9%, «но этот рост обусловлен исключительно январем, то есть 5-тысячной выплатой», передает «Газета.Ru»

«Если мы посмотрим на показатели февраля, марта и апреля, то там мы увидим снижение пенсий в реальном выражении соответственно на 0,6%, на 0,3%, на 0,1%. То есть мы двигаемся постепенно к исчерпанию того ресурса по 5-тысячной выплате, которая была осуществлена в начале 2017 года», — заключила она.

Как писала "Фонтанка" 2 июня со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в апреле 2017 года увеличился в номинальном выражении на 4,1% по сравнению с апрелем 2016 года и составил 12 тысяч 929 рубля. В то же время в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в апреле снизился на 0,1% по сравнению с апрелем прошлого года.