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20.06.2017 08:00

Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay

Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay

23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.

Ранее, в 2016 году, был запущен аналогичный сервис Apple Pay. Воспользоваться мобильным платежным инструментом можно уже сегодня в сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ. Эксперты цифрового ритейлера рассказали о том, что из себя представляет новый сервис и как он работает.   

Сервисы бесконтактной оплаты покупок – Apple Pay и Android Pay – позволяют привязать обычную банковскую карту к мобильному приложению и использовать смартфон для оплаты товаров в магазинах и интернете.  Apple Pay и Android Pay работают на совместимых смартфонах, оснащенных модулем NFC. Пользователи iPhone пятой серии могут «подружить» гаджет с Apple Pay с помощью «умных часов» Apple Watch. Android Pay поддерживают любые устройства с Android версии KitKat 4.4. Также сервис будет работать и на смарт-часах с версией Android Wear 2.0 и чипом NFC.

Пользователю потребуется установить соответствующее приложение и «привязать» к нему свою банковскую карту Visa или Mastercard (список банков, включенных  в систему, следует уточнить на официальном сайте сервиса), после чего можно оплачивать покупки, прикладывая смартфон к терминалу бесконтактной оплаты. На сегодняшний день Apple Pay и Android Pay работают везде, где принимаются бесконтактные платежи. В России такие терминалы есть почти в каждой торговой сети, в том числе в 30 супермаркетах цифровой техники КЕЙ, благодаря чему процесс совершения покупки стал еще быстрее и удобнее для потребителей.

Обе платежные системы также позволяют оплачивать товары онлайн, либо в мобильных приложениях. Чтобы обезопасить пользователя от возможного мошенничества (например, в случае потери или кражи смартфона), при таких платежах используется индивидуальный номер устройства и уникальный код транзакции. Это означает, что номер банковской карты не сохраняется ни на смартфоне, ни на серверах, обслуживающих платежные системы. Он также не передается продавцам при оплате.


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