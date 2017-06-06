ФК «Зенит» вернулся в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира

Бренд «Зенита» впервые с 2012 года вошел в топ-50 самых дорогих в мировом футболе, сообщает 6 июня официальный сайт футбольного клуба.

По версии английской компании Brand Financе, бренд сине-бело-голубых занимает 41-е место в рейтинге футбольных клубов мира. Бренд «Зенита» оценивается в 153 миллиона долларов.

Первое место в рейтинге занимает «Манчестер Юнайтед», бренд которого оценили в 1 миллиард 733 миллиона долларов.

Brand Finance специализируется на оценке бренда и оценке нематериальных активов. Последний раз «Зенит» входил в этот рейтинг в 2012 году и так же занимал 41-е место.