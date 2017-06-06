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15.06.2017 08:00

КЕЙ представил лайф-хак по сборке игрового ПК

КЕЙ представил лайф-хак по сборке игрового ПК
сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ

Повышенный объем памяти, мощная видеокарта, быстрый SSD-диск — все это важнейшие характеристики современного геймерского ПК.

Специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ составили свой список рекомендаций, как собрать игровой компьютер, и на какие нюансы нужно обратить повышенное внимание.

КЕЙ предлагает три варианта сборки устройства в зависимости от бюджета пользователя. 

Первый вариант – бюджетный ПК до 30 000 руб. (при этом нужно понимать, что разрешение у игр на таком компьютере не может быть выше Full HD, а настройки графики будут находиться на отметке «средняя»).  В рамках данного бюджета можно собрать ПК на базе 2-ядерного процессора Intel Core i3-6100 Skylake, работающего на частоте 3,6 ГГц, установить 8 гигабайт памяти DDR3 или DDR4 и приобрести не самую медленную видеокарту (например, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 Гб памяти). 

Второй вариант сборки – базовый, с бюджетом до 50 000 руб. (ПК будет полноценно работать в разрешении FullHD, но уже с максимальными настройками графики). За эту сумму можно приобрести: 4-ядерный процессор Intel Core i5-6400, 2 модуля памяти по 8 гигабайт, гораздо более производительную видеокарту (например, NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 гигабайтами памяти) и SSD-накопитель. При этом эксперты КЕЙ отмечают, что 128 гигабайт является минимальным размером SSD-диска, который стоит рассматривать для приобретения: его хватит и для установки операционной системы Windows 10, и для нескольких не очень «тяжеловесных» игр.

Оптимальный вариант сборки можно получить при бюджете до 75 000 руб. Это ПК, работающий с  повышенным разрешением (вплоть до разрешения WQHD) и максимальными настройками графики. В качестве процессора рекомендуется 4-ядерный Intel Core i5-6600 и значительно более «продвинутая» видеокарта. Например, NVIDIA GeForce GTX 1070  с 8 гигабайтами памяти GDDR5.

Объем SSD желательно увеличить до 240 гигабайт. 

 


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www.n-gk.ru
09.06.2017 12:30
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