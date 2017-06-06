Почти пять миллионов для бюджета Петербурга пропали в «Красном треугольнике»

Прокуратура проверила территорию некогда известного резиновыми сапогами «Красного треугольника», помещения которого принадлежат городу и должны пустовать. Обнаружились неучтённые фирмы и почти пятимиллионный долг перед Петербургом.

Как сообщили 6 июня в пресс-службе Горпрокуратуры, инвентаризация в промзоне на Обводном канале показала четыре компании, которые незаконно заняли городские помещения. Среди них оказались как юридические лица, так и частные предприниматели, нашлась обувная фирма и автомойка. Занимали помещения они, как минимум, с июня 2015-го. Официально арендовать площади, по всей видимости, коммерсанты не собирались и потому

предоставить необходимые документы не смогли.

Фирмы сэкономили на аренде в совокупности больше четырёх миллионов 800 тысяч рублей. Именно такую сумму недополучил город.

С результатами прокурорской проверки ознакомились в правоохранительных органах, после чего возбудили четыре уголовных дела. Незаконную аренду квалифицировали как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Прокуратура Адмиралтейского района следит за ходом расследования.