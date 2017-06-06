КЕЙ назвал основные правила выбора наушников без переплаты за бренд

Рынок аудиотехники традиционно окружен множеством мифов по той причине, что каждый пользователь слышит «свой собственный» звук.

В сети супермаркетов цифровой техники и интернет-магазине КЕЙ представлено более 480 моделей наушников различных форм-факторов в ценовых сегментах: от бюджетного до премиального (в том числе такие известные торговые марки, как Audio-Technica, Beats, Bang&Olufsen и JBL). Специалисты цифрового ритейлера КЕЙ рассказали, как правильно выбрать качественные наушники и понять, чем отливаются устройства одного бренда от другого.

Для прослушивания музыки в домашних условиях лучшим вариантом, по оценке КЕЙ, являются полноразмерные наушники мониторного типа. Они способны обеспечить достаточный уровень шумоизоляции. Амбушюры наушников должны полностью накрывать ушную раковину, не соприкасаясь с ней, а оголовье плотно (но не жестко!) фиксировать наушники на голове. В зависимости от используемых амбушюр наушники делятся на два вида: охватывающие и накладные. Охватывающий тип наушников использует наиболее комфортные амбушюры, не контактирующие напрямую с ушной раковиной и не вызывающие раздражения при длительном использовании.

Важно при выборе наушников обратить внимание на частотный диапазон и внутреннее сопротивление (от этого зависит, насколько громко будут звучать наушники с акустической системой. Для некоторых моделей, возможно, потребуется приобрести отдельный усилитель для наушников), а также чувствительность (чем она выше — тем более громким будет звук при неизменной мощности).

Эксперты КЕЙ отмечают, что особенности звучания будут зависеть не только от самих наушников, но и от параметров домашней аудиосистемы и даже типа музыки. Среди моделей начального и среднего ценовых сегментов преобладают наушники, в которых сделан акцент на низкие частоты. Сильные басы обычно нравятся молодым людям, что не является секретом для маркетологов. Если же пользователь собирается слушать, например, классическую музыку, стоит обратить внимание на модели с «нейтральным» звучанием.