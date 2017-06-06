КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.

Этот самобалансирующийся транспорт, работающий на аккумуляторах, стремительно завоевывает городское пространство. Специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ рассказали, как правильно выбрать модное средство передвижения и на какие параметры стоит обратить внимание.

При выборе гироскутера в первую очередь следует внимательно присмотреться к диаметру колес и типу шин. Колеса с диаметром в 4-6 дюйма лучше всего подходят для помещений, а также для ровных асфальтированных улиц. Устройства с колесами в 8-10" вполне способны преодолевать кочки и ездить по снегу или песку. Тип шин различается в зависимости от их размера: до 6 дюймов, как правило, используются монолитные шины, при размере от 8 дюймов и выше — камерные, как у велосипеда.

Следующая важная характеристика, по оценке КЕЙ — это максимальная скорость. Некоторые гироскутеры развивают скорость до 30 км/час, однако для большинства «классических» моделей максимальная скорость составит не более 15-20 километров в час, однако этого вполне достаточно для городского использования.

Для каждого гироскутера указана максимальная рекомендуемая нагрузка (обычно — от 60 до 120 килограмм). В зависимости от того, кто будет использовать гаджет, нужно определиться с этим параметром. Излишняя экономия тут может повредить гироскутер или привести к его преждевременному износу. Другой важный параметр – максимальный угол подъема. Чаще всего он равен 15°, однако в дорогих моделях с большими колесами угол подъема может оказаться выше — до 30°, что положительно скажется на проходимости гаджета. Время заряда батареи, длительность автономной работы и дальность поездки — все эти параметры влияют на то, насколько комфортно, в конечном итоге, будет использование гироскутера. КЕЙ рекомендует заранее просчитать дальность собственных маршрутов и выбрать оптимальный вариант исходя из этого параметра. В среднем гироскутеры могут проходить на одной зарядке 15-20 километров.