В Лондоне подтвердили работу одного из террористов в службе безопасности метро

Один из совершивших нападение на Лондонском мосту террористов Хурам Батт действительно работал в метрополитене Лондона. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной корпорации британской столицы Transport for London.

«Хурам Батт работал в Лондонском метрополитене менее чем полгода, стажером, отвечающим за обеспечение безопасности пассажиров, и ушел с должности в октябре прошлого года», — заявил пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщили, что Батт работал на станции «Вестминстер» у парламента Британии и имел доступ к тоннелям под зданием парламента, пишет «Газета.Ru».

Как ранее писала "Фонтанка", террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаки в Лондоне 4 июня, в результате которых погибли семь человек. Об этом сообщила связанная с террористами структура Amaq. В заявлении говорится, что нападения совершило «подразделение» ИГ.

Атаки были совершены в ночь на 4 июня. В толпу пешеходов на Лондонском мосту въехал фургон. После этого он переместился на рынок Боро-Маркет. Там из машины вышли трое вооруженных ножами и начали нападать на людей. Предполагалось, что на них были надеты пояса смертников, но это оказались муляжи.

В результате нападения семь человек погибли, 48 пострадали. Полиция убила троих нападавших.