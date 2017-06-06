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06.06.2017 15:04

Setl City приступает к передаче ключей собственникам квартир в «Доме на Кирочной»

Setl City приступает к передаче ключей собственникам квартир в «Доме на Кирочной»
«Дом на Кирочной»

Компания Setl City с 7 июня приступает к процедуре предъявления готовых квартир в элитном «Доме на Кирочной» в историческом центре Петербурга.

Дом рассчитан всего на 69 квартир, из которых в продаже осталась только пятая часть. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Какие тренды на рынке элитного жилья нас ожидают в 2017 году, в каких районах предпочитают покупать петербуржцы роскошное жилье, читайте в лонгриде "Фонтанки". 

«Дом на Кирочной» – уникальный архитектурный проект, выполненный в стиле эклектика. Он прекрасно вписался в историческую застройку района. Фасад здания украшен декоративными элементами и колоннами, балконы – чугунными решетками во французском стиле. Образ завершает башня-эркер, выходящая окнами на пересечение Кирочной улицы и Дегтярного переулка. В здании предусмотрен подземный паркинг, просторный внутренний двор дома закрыт от машин. Ведется видеонаблюдение, работает служба охраны.

Застройщик предлагает покупателям квартиры с просторными планировками. Два верхних этажа 9-этажного «Дома на Кирочной» занимают светлые мансарды. В квартирах установлены большие окна с деревянными двухкамерными стеклопакетами, что позволяет наслаждаться панорамой исторического центра.


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Новости компаний
«Дом на Кирочной»
06.06.2017 15:04

Setl City приступает к передаче ключей собственникам квартир в «Доме на Кирочной»

Компания Setl City с 7 июня приступает к процедуре предъявления готовых квартир в элитном «Доме на Кирочной» в историческом центре Петербурга.
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Компания Setl City с 7 июня приступает к процедуре предъявления готовых квартир в элитном «Доме на Кирочной» в историческом центре Петербурга.
КЕЙ
06.06.2017 08:00
КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров
Беспилотные летательные аппараты для фото- и видеосъемки (они же дроны или квадрокоптеры) стремительно набирают популярность у потребителей. Согласно прогнозам, рост массового рынка дронов до 2020 года составит 19% годовых.
www.ivi.ru
01.06.2017 11:17
Портал www.ivi.ru представляет три новых фильмах о необычной дружбе
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