Setl City приступает к передаче ключей собственникам квартир в «Доме на Кирочной»

Компания Setl City с 7 июня приступает к процедуре предъявления готовых квартир в элитном «Доме на Кирочной» в историческом центре Петербурга.

Дом рассчитан всего на 69 квартир, из которых в продаже осталась только пятая часть. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

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«Дом на Кирочной» – уникальный архитектурный проект, выполненный в стиле эклектика. Он прекрасно вписался в историческую застройку района. Фасад здания украшен декоративными элементами и колоннами, балконы – чугунными решетками во французском стиле. Образ завершает башня-эркер, выходящая окнами на пересечение Кирочной улицы и Дегтярного переулка. В здании предусмотрен подземный паркинг, просторный внутренний двор дома закрыт от машин. Ведется видеонаблюдение, работает служба охраны.

Застройщик предлагает покупателям квартиры с просторными планировками. Два верхних этажа 9-этажного «Дома на Кирочной» занимают светлые мансарды. В квартирах установлены большие окна с деревянными двухкамерными стеклопакетами, что позволяет наслаждаться панорамой исторического центра.