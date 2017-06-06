Путин предложил ввести присягу для новых граждан России

Президент Владимир Путин предложил обязать тех, кто вступает в гражданство России, приносить клятву или присягу. Инициатива обсуждалась во время встречи 6 июня со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства и председатель нижней палаты федерального парламента обсуждали аспекты закона о предоставлении гражданства РФ и лишении его. К примеру, за экстремистскую или террористическую деятельность.

«У нас когда люди приходят в армию, произносят присягу. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает своё намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать её законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил Вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», — отметил глава государства.

"Владимир Владимирович, мы изучим международный опыт и, исходя из международного опыта и наших традиций, предложим вам текст присяги, клятвы на верность нашей стране, с тем чтобы гражданин, который получает гражданство, становясь гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения", – ответил президенту России Володин.