Экс-арендатор «Генерала Ватутина»: Лайнер изменил курс по решению собственника

Украинский теплоход типа река-море "Генерал Ватутин" был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан. Пассажиров на нем нет. В круиз на Одессу он также не шел.

Об этом украинскому изданию "Страна" 6 июня сообщил президент круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов, который ранее арендовал судно.

Он сообщил, что "судно оформлялось в направлении молдавского порта Джурджулешты", решение идти в Ростовский порт принял новый собственник.

"Червона рута" была арендатором "Генерала Ватутина". Владельцем была дочка одной кипрской компании. Поменялся собственник, сейчас судно под флагом Белиза. Был украинский, ходил под украинским флагом. Но две недели назад был снят официально из украинского реестра (судов). Новый хозяин поднял флаг Белиза, получил новые документы на него и ушел", – сказал Соколов.

Как ранее писала "Фонтанка", 6 июня одесское интернет-издание "Думская" сообщало о том, что круизный лайнер «Генерал Ватутин», следовавший из Киева, отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов-на-Дону.

С 2005 и до 2013 года теплоход работал на круизной линии Киев — Ялта — Одесса с зарубежными туристами. В 2013-2016 году находился на отстое в Киеве, с прошлого года работает на круизной линии Киев — Одесса — Вилково — Киев.