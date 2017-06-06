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06.06.2017 14:44

Сарсания: Новосельцев едет на первый сбор "Зенита", но может уйти

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания 6 июня подтвердил, что существует вероятность ухода защитника Ивана Новосельцева в "Ростов".

Футболист отправится с сине-бело-голубыми на первый сбор, и если не устроит главного тренера Роберто Манчини, то может перейти в ростовский клуб на правах аренды, пишет издание «Спорт-Экспресс».

"У Новосельцева контракт с "Зенитом". У нас есть договоренность, что он поедет на первый сбор и будет показывать себя, – сказал Сарсания. – Если Иван понравится главному тренеру, то останется. Если нет, то вариант с арендой в "Ростов" возможен".

Напомним, что Новосельцев выступал за Ростов с 2015 по 2016 год, после чего перешел в "Зенит". В минувшем сезоне в составе сине-бело-голубых 25-летний россиянин провел 8 матчей во всех турнирах.


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