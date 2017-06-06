Порт Ростова-на-Дону не намерен впускать круизный лайнер «Генерал Ватутин»

Порт Ростова-на-Дону не намерен впускать лайнер «Генерал Ватутин» с Украины.

Начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян 6 июня сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ему не поступало никаких указаний относительно приёма лайнера.

«Мы занимаемся только грузовыми теплоходами, мы не проинформированы вообще, что в наш адрес идёт что-то такое. Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда – у меня никакой информации ни письменной, ни устной. Буквально час назад – я не знаю, кто ­– дозванивался до моего диспетчера и просил разъяснить, куда эта баржа, лайнер идёт», – заявил он.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что круизный лайнер, вышедший из Киева 1 июня, изменил курс и вместо того, чтобы зайти в Одессу, начал двигаться к Ростову-на-Дону. Издание «Думская» сообщает, что судно класса река-море после Херсона должно было зайти в Одессу, однако вместо этого оно пришло в Измаил и город Вилково, а затем взяло курс на Крым. Лайнер провел там минувшую ночь и утром начал движение в российский порт Ростов-на-Дону. По данным сайта MarineTraffic, «Генерал Ватутин» входит в Керченский пролив и направляется в сторону Ростова-на-Дону, где должен быть около 19.00.

По данным Регистра судоходства Украины, сейчас «Ватутин» принадлежит компании BREEZE CRUISE LINES LIMITED. Однако, по неподтверждённым данным, круизное судно было буквально на днях перепродано. При этом указывается, что судно уже связалось с российскими пограничниками и утвердило время и место стоянки. На борту "Генерала Ватутина" только экипаж.