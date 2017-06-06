Финны выкупили проект San Gally Park на Лиговском

Международный холдинг STRABAG SE продал финскому концерну ЕКЕ участок на Лиговском проспекте, 60-62, рядом с парком Сан-Галли, в Петербурге. Как сообщили 6 июня в компании Colliers International, представлявшей интересы продавца, на участке площадью 2,5 га можно построить как жилой комплекс (более 30 тысяч кв. м), так и офисно-торговый центр (более 75 тысяч кв. м).

По словам Риитты Экенгрен, президента EKE Group, в компании еще не решили, какой вариант развития территории выбрать.

«Жилой комплекс в самом центре деловой активности и общественной жизни города, при этом по соседству с живописным парком, однозначно будет востребован. В то же время проект офисно-торгового комплекса полностью готов к старту строительства и может быть реализован по схеме built-to-suit – под конкретного заказчика. Разрешение на его строительство уже получено», – заявила президент финского холдинга.

Напомним, «Фонтанка» ранее писала, что многофункциональный комплекс с гостиницами под названием San Gally Park на Лиговском проспекте, 60-62, должны были построить еще в 2007 году. Около $150 млн намеревался вложить инвестор Raiffeisen Evolution, который принадлежит австрийским холдингам Raiffeisen (банки), UNIQA (страховщики) и Strabag (строительные фирмы). Инвестор выкупил участок, в 2008 году начал снос корпусов, но столкнулся с поправками в Правила землепользования и застройки и был вынужден снизить проект одиннадцатиэтажного 42-метрового комплекса до семиэтажного 28-метрового. Тем не менее к 2011 году было завершено общее проектирование, разработан проект газовых котельных, наружного газопровода, проведены экологические изыскания. В 2011 году застройщик получил разрешение на строительство и приступил к работам. Однако архитектурные эксперты сочли проект «чужеродным» для Северной столицы. Строительство застопорилось. Внешний вид полуразрушенных строений бывшего завода за следующие пять лет не изменился. В апреле 2016 года в ООО «Райффайзен эволюшн прожект девелопмент» (генподрядчик) нашему изданию заявляли о том, что строительство уже начато, но никакой конкретики не предоставили.

В Colliers International 5 июня пояснили, что проект не был реализован из-за изменений в градостроительном законодательстве и падения ставок аренды на рынке офисной недвижимости. Инвестиции в строительство оценивались в 200 млн евро. Площадка, ранее принадлежавшая Raiffeisen Evolution, перешла в собственность STRABAG Real Estate GmbH (SRE) в декабре 2016 года.

Отметим, что после продажи этого участка у холдинга STRABAG SE больше не остается ни одного проекта в Петербурге. Компания также продает офисное здание класса А на Ленинском проспекте, 119 в Москве и, таким образом, вообще уходит с российского рынка.