Барсукову присудили 15 тысяч евро за плохое лечение в «Матросской тишине»

15 тысяч евро получит петербургский авторитетный бизнесмен Владимир Барсуков за то, что не получил эффективную медицинскую помощь в следственном изоляторе. Такое решение 6 июня вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее все жалобы Владимира Барсукова на ненадлежащую медицинскую помощь были отклонены. Так, Преображенский районный суд Москвы пришел к выводу, что обвиняемому не отказывали в предоставлении соответствующих услуг и он не был лишен необходимых лекарств.

В свою очередь, адвокат Константин Кузьминых представил отчет уролога, который лечил «авторитетного» бизнесмена до его ареста. Он свидетельствовал о недостаточности оказываемой находящемуся в заключении пациенту медицинской помощи. Проводившие обследование эксперты также единодушно пришли к выводу, что проблемы пациента не были должным образом рассмотрены тюремными властями.

Барсуков обратился в ЕСПЧ, оценив свои страдания в СИЗО в 100 тысяч евро. Страсбургские служители Фемиды скептически оценили выводы российских коллег, а представители Минюста РФ не смогли опровергнуть утверждения экспертов или даже дать какие-либо содержательные комментарии к ним. Кроме того, по мнению европейских судей, обвиняемый был лишен эффективного внутреннего средства правовой защиты – возможности объективного рассмотрения его жалоб на отсутствие адекватной медицинской помощи в местах лишения свободы. Признав бизнесмена потерпевшим, ЕСПЧ обязал Россию выплатить осужденному в качестве компенсации морального вреда 15 тысяч евро.

Уроженец Тамбовской области Владимир Барсуков, именуемый также «ночным губернатором» Петербурга, был задержан в 2007 году. При поступлении в следственный изолятор «Матросская тишина» у него наблюдалось более десятка заболеваний, требующих ежедневного приема лекарств и периодического стационарного обследования.

Уже в первый месяц содержания под стражей 51-летний Владимир Барсуков стал жаловаться на плохое самочувствие, но первая диагностическая процедура в соответствии с его жалобами (осмотр уролографом) состоялась только через 15 месяцев после ареста. Еще почти через год по требованию адвокатов обвиняемого осмотрели медицинские эксперты, которые указали на необходимость систематического лечения, в том числе прохождение курса химиотерапии и кардиологического обследования. При этом врачи пришли к выводу об отсутствии надлежащего медицинского надзора и предупредили о возможном ухудшении состояния здоровья, включая риск необходимости хирургического вмешательства и даже летального исхода. При этом медицинская часть места содержания под стражей, по мнению экспертов, не была оборудована для лечения пациентов. В 2010 году осужденный перенес операцию.

Напомним, что суд присяжных признал Владимира Барсукова виновным в организации покушения на коммерсанта Васильева. Кортеж последнего был расстрелян в мае 2006 года, трое охранников получили ранения, один погиб.