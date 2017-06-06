Украинский круизный лайнер изменил курс и идет в Россию, по неизвестным пока причинам.

Об этом 6 июня пишет одесское интернет-издание "Думская", сообщая о том, что круизный лайнер река-море «Генерал Ватутин», следовавший из Киева, отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов-на-Дону.

"1 июня он вышел из Киева в так называемый горящий круиз. Не заходя в очередной пункт круиза — порт Одессу, — он двинулся из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. Вчера, в 5 часов утра, он вышел из Вилкова и неожиданно взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега оккупированного полуострова, а сегодня утром возобновил движение. Согласно АИС, судно идет в Ростов-на-Дону. Объяснений такому странному поведению пока нет", – сообщает издание.

В круизной компании «Червона Рута», которая организовывает туры на «Ватутине», "Думской" заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.

С 2005 и до 2013 года теплоход работал на круизной линии Киев — Ялта — Одесса с зарубежными туристами. В 2013-2016 году находился на отстое в Киеве, с прошлого года работает на круизной линии Киев — Одесса — Вилково — Киев.

По данным Регистра судоходства Украины, сейчас «Ватутин» принадлежит компании BREEZE CRUISE LINES LIMITED. Порт приписки — Херсон. В феврале он прошел докование и текущий ремонт, получил все свидетельства, которые действуют до 2019 года. Аварийных случаев с ним не было, то есть на ремонт в Ростов судно идти не может, делают вывод в "Думской".