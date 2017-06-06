Комитет по транспорту Петербурга: Российские права получили 224 шофера-иностранца

Российские права получили около 5% шоферов-иностранцев, работающих в Петербурге. Их доля должна дойти до 25 процентов.

Об этом "Фонтанке" 6 июня сообщили в городском комитете по транспорту.

По данным комитета по транспорту, в Северной столице пассажирские перевозки осуществляют 18 транспортных компаний, в которых работает порядка 14,5 тыс. водителей, около 4 тыс. из них — иностранные граждане. При этом около 1 тыс. водителей имеют водительские удостоверения, подлежащие обмену на российские национальные водительские удостоверения. По состоянию на 23 мая 224 человека произвели такой обмен.

Ранее Ассоциация перевозчиков пассажиров сообщила, что из-за вступившего 1 июня закона, запрещающего иностранцам работать на автоперевозках без российских водительских удостоверений, петербургские транспортные компании оказались вне закона, поскольку треть их штата – это не российские граждане.