Шойгу проверил, как модернизируют завод, выпускающий баллистические ракеты для подлодок

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на Красноярском машиностроительном заводе («Красмаш») ход реконструкции и технического перевооружения специального производства в интересах выпуска перспективных ракетных комплексов. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба МО РФ.

Гендиректор предприятия Владимир Колмыков доложил главе военного ведомства, что в 2014 году завод вышел на масштабную реконструкцию, это позволит «Красмашу» участвовать в освоении перспективной продукции военного назначения (ПВН), изготовлении образцов новой боевой техники и спецзаказов. Завершить модернизацию производственных мощностей завода планируется в 2020 году.

По данным «Красмаша», в текущем году предприятие планирует изготовить очередную партию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Синева», которые стоят на вооружении атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 667БДРМ.

Вопросы реконструкции «Красмаша» регулярно обсуждаются на совещаниях в Минобороны России, военным ведомством осуществляется ежесуточный контроль производственного процесса.

Основными направлениями деятельности «Красмаша» являются: выполнение Гособоронзаказа по изготовлению МБР морского базирования «Синева»; производство и поставка базовых модулей разгонных блоков для коммерческой программы «Морской старт»; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным образцам ПВН; изготовление продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, атомной промышленности, нефтехимической и газовой отраслей; освоение инвестиций из федерального бюджета по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение специального производства».