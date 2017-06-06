На Лёни Голикова во время испытаний забил гейзер

Гейзер забил рядом с домом в Кировском районе Петербурга, где 6 июня испытаний не выдержала труба ГВС. Вода с газона вылилась на тротуар и затекла под автомобили.

Как сообщили в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», разлив обнаружили в 12:10 6 июня во время планового объезда территории, где проходят гидравлические испытания. Трубу прорвало на газоне у дома №47 по улице Лени Голикова. Забившая из-под земли вода залила тротуар и дорогу рядом с домом.

Аварийная бригада в настоящее время занимается локализацией вытекания. Горячую воду жителям выключили на время проверки состояния магистралей.

Теплоэнергетики напомнили, что выявленные проблемные места позволят вовремя устранить нарушения и избежать отключений в холодное время года.