Еще
13:51 06.06.2017
Пришлите свою новость!
13:47
Шойгу проверил, как модернизируют завод, выпускающий баллистические ракеты для подлодок
13:42
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
13:38
На Лёни Голикова во время испытаний забил гейзер
13:32
Песков прокомментировал слова Пенса о российской угрозе
13:27
У россиян на границе с Финляндией за выходные изъяли 222 кг продуктов
13:21
В Госдуме задумались об общероссийском проекте реновации‍
13:10
Петербуржец разбил руками чужой «Мицубиши» на глазах у полиции
13:05
Мантуров: Малоимущие получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки
13:04
ФСБ решает вопрос об задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков
12:56
Из-за куражившегося эксгибициониста в «Галерее» добавят камер
12:41
На Гражданском пенсионеры выпрыгнули из окна над горящей квартирой
12:20
Люди в форме отобрали у петербуржца в Москве семь миллионов
12:16
Курсанта Военно-медицинской академии задержали со 155 пакетиками наркотика
12:13
Петербургские автозаводы приостановят работу на лето
12:04
Яхтенный мост закрыт до Кубка конфедераций
11:59
Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией
11:53
В Финляндии будут судить россиянина, доставившего в страну 60 нелегалов
11:47
ВТБ24 начал продажу нового выпуска гособлигаций для населения
11:36
ГУ МВД: О сбоях в выдаче международных прав петербуржцев предупреждали
11:32
EKE приобрела площадку под девелопмент на Лиговском
11:26
«Гражданский проспект» открыт после проверки
11:22
Интерпол нашел вербовщика из Таджикистана в Петербурге
11:17
WikiLeaks объявил награду за разоблачителя информатора СМИ
11:06
Чехия приостановила прием беженцев по квоте ЕС
10:47
У Казанского собора вспенился фонтан
10:42
Замминистра Украины предложил ввести диктатуру в стране
10:34
Метро «Гражданский проспект» закрыто на вход и выход
10:31
При столкновении легковушки с самосвалом на "Скандинавии" погибла женщина
10:23
ФСБ проводит обыски в Саентологической церкви Петербурга
10:16
ВКС доложили Шойгу об обнаружении «всех ракетных пусков»
10:06
В Институте Бехтерева сокращают ставки, а с ними и зарплаты
10:00
В больницу Петербурга попал Герой России с миллионами и картой Сирии
09:49
Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз для мира
09:41
На "Нарве" водитель "Оки" погиб после встречи с самосвалом
09:33
Москва не стала платить €11 млн взноса в Совет Европы
09:25
Наина Ельцина назвала лихие 90-е «святыми»
09:17
Финская полиция объявила охоту на нетрезвых водителей
09:09
Названы регионы РФ, жители которых чаще страдают от ожирения
09:01
На Богатырском попался дилер с дорогим наркотиком в перчатке
08:53
Полиция спасала петербуржца от окровавленного соседа с ружьем
08:45
С Литейного моста в Неву упал бородатый мужчина
08:37
На Бабушкина педофил напал на мальчика
08:29
В Зеленогорске нашли гараж с арсеналом с историей
08:21
WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке Катаром террористов
08:13
Российские авиаперевозчики понесли убытки на 10 млрд
08:05
Эксперты ждут нефть по $60 на фоне конфликта вокруг Катара
00:41
Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне
00:27
В Стокгольме злоумышленники обстреляли полицейский патруль
00:16
Запрещённое в РФ ИГ взяло ответственность за захват заложника в Мельбурне
00:04
СМИ США: Катар дал миллиард долларов террористам
05/06
Более 30 беженцев из Ракки погибли из-за удара коалиции США
05/06
Саудовская Аравия закрыла офис катарского телеканала Al Jazeera
05/06
Большинство американцев не поддержали решение Трампа по климату
05/06
Россия выиграла у Венгрии
05/06
Интервью Путина в программе Sunday Night посмотрели 6,1 млн американцев
05/06
Капремонт Храповицкого моста оценили почти в 62 млн рублей
05/06
Цены на нефть снижаются
05/06
Слуцкий назвал себя новым футбольным проектом Абрамовича
05/06
Apple представили новый iMac, iPad и умную колонку
05/06
В доме на Джамбула рядом с Hovard Palace отрезали газовые трубы
05/06
Стрелком в Орландо оказался бывший военнослужащий США
05/06
Путин поговорил с Эрдоганом о Катаре
05/06
В Адмиралтейском районе построят две школы
05/06
«Северная верфь» построит в Петербурге завод с превышением допустимой высоты
05/06
Полиция Британии назвала имена двух лондонских террористов
05/06
В метро еще три станции оснастят системой видеонаблюдения за 140 млн рублей
05/06
Госстройнадзор выдал ТКК разрешение на второй участок частной трамвайной сети
05/06
Смольный одобрил еще три храма и церковно-приходскую школу
05/06
На Рощинской появится новый каток
05/06
Избивший актера из «Улиц разбитых фонарей» задержан
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
06.06.2017 13:38

На Лёни Голикова во время испытаний забил гейзер

Гейзер забил рядом с домом в Кировском районе Петербурга, где 6 июня испытаний не выдержала труба ГВС. Вода с газона вылилась на тротуар и затекла под автомобили.

Как сообщили в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», разлив обнаружили в 12:10 6 июня во время планового объезда территории, где проходят гидравлические испытания. Трубу прорвало на газоне у дома №47 по улице Лени Голикова. Забившая из-под земли вода залила тротуар и дорогу рядом с домом.

Аварийная бригада в настоящее время занимается локализацией вытекания. Горячую воду жителям выключили на время проверки состояния магистралей.

Теплоэнергетики напомнили, что выявленные проблемные места позволят вовремя устранить нарушения и избежать отключений в холодное время года.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02

В ЖК «Чудеса света» проводят газ

В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04

Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство

Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59

Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге

13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Лёни Голикова во время испытаний забил гейзер
В доме на Джамбула рядом с Hovard Palace отрезали газовые трубы
ГУП «ТЭК» с приставами получило 5 миллионов от коммунальщиков
На капитальный ремонт в Петербурге выделят еще 860 миллионов
Для жителей многоэтажек снизили «коммунальное» обременение
На Комендантском теплосети не выдержали испытаний на прочность
Течь из фонтанирующей трубы на Васильевском локализовали
На Васильевском ограничили проезд из-за прорыва теплосети
Минувший отопительный сезон в Петербурге был самым длинным почти за 40 лет
Жильцы домов на Ленинском остались без горячей воды из-за лопнувшей трубы
Нечего на песок пенять
Гибридная война Калининского ЖКХ
На квартиру Путина покусилось древнее зло
На Васильевском острове заканчивается перемирие
Коммунальные войны мешают питанию
Трубный глас Смольного
Город против «Стража»
Такой тариф Смольному не нужен
Сосульки-«убийцы» будут висеть долго
8 вопросов Рублевскому о снеге
Говорим и показываем
Главное
Последнее

ФСБ решает вопрос об задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков

Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии

Как Ленинград в 1946 году вновь стал морским городом

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04
Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59
Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге
13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
ЖК «Лондон Парк»
17.04.2017 10:57
По первому этапу ЖК «Лондон Парк» получено заключение Водоканала
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выдал справку о соответствии построенного объекта капительного строительства условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по жилым корпусам 1-1 и 1-2 ЖК «Лондон Парк».
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.