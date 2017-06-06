Песков прокомментировал слова Пенса о российской угрозе

В Кремле выразили сожаление в связи с высказыванием вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса об угрозе, якобы исходящей от России. Такое заявление 6 июня сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что прояснится все-таки позиция США, но, конечно, позиция президента Трампа является основополагающей и именно той, на которую ориентируются в Москве», — сказал Песков. Его цитирует "Лента.ру".

Вместе с тем он добавил, что российская сторона надеется на реанимацию и развитие взаимодействия с Вашингтоном «в самых различных областях».

Ранее во вторник 6 июня Пенс, выступая на заседании Атлантического совета, назвал Россию в числе угроз, в борьбе с которыми США готовы помочь союзникам по НАТО.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что президент США Дональд Трамп попросил своего госсекретаря Рекса Тиллерсона наладить отношения с Россией. Об этом 6 июня рассказал сам глава Госдепа, его слова передает Fox News. «Он сказал достаточно четко: добиваться прогресса в тех областях, где, по моему мнению, возможен прогресс», — пояснил Тиллерсон во время выступления в Веллингтоне, Новая Зеландия.

Он отметил, что глава государства советовал ему действовать в наиболее полезные для дела сроки и не торопиться. Президент, по словам Тиллерсона, считает: скандал вокруг «связей Трампа с Россией» не должен мешать реальному налаживанию отношений.