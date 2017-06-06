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06.06.2017 13:18
Правила хайпа: Как создать популярный Telegram-канал
Стикер из Telegarn c изображением создателя этого мессенджера Павла Дурова.

Правила хайпа: Как создать популярный Telegram-канал

Как часто надо "постить", чтобы не растерять, а, наоборот, приобрести подписчиков? Сколько человек нужно, чтобы поддерживать тот или иной Telegram-канал? И как обстоит дело с монетизацией? Нужно ли "охотиться за хайпом" или стараться сохранить репутацию? Разбирались в эфире [Фонтанки.Офис].

На связи со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] – журналист издания Znak и автор собственного телеграм-канала Екатерина Винокурова и Дмитрий Сидоров, редактор популярного Telegram-канала "Красный сион": 

Как создать популярный Telegram-канал – объясняем по пунктам – читайте на "Фонтанке" в материале Ксении Клочковой здесь

Аудиоподкаст эфира: 

 

 

 

 

 

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