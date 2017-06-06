Правила хайпа: Как создать популярный Telegram-канал

06.06.2017 13:18

Стикер из Telegarn c изображением создателя этого мессенджера Павла Дурова.

Как часто надо "постить", чтобы не растерять, а, наоборот, приобрести подписчиков? Сколько человек нужно, чтобы поддерживать тот или иной Telegram-канал? И как обстоит дело с монетизацией? Нужно ли "охотиться за хайпом" или стараться сохранить репутацию? Разбирались в эфире [Фонтанки.Офис].